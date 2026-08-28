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Meteo, scatta l'allerta arancione e gialla il 29 agosto 2026 in Italia: le regioni a rischio

L'Italia è ancora in allerta meteo il 29 agosto 2026: le regioni dove scatta l'allerta arancione e gialla.
Clima28 Agosto 2026 - ore 17:41 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Scatta una doppia allerta arancione e gialla il 29 agosto 2026 in Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato per la giornata di domani, sabato 29 agosto 2026, un nuovo bollettino di allerta meteo in Italia.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta arancione per piogge e temporali il 29 agosto 2026

Una nuova ondata di maltempo sta attraversando diverse regioni d'Italia nell'ultimo weekend di agosto 2026. Se il caldo africano continua a dominare gran parte del Centro-Sud e Isole, il maltempo torna protagonista sulle regioni settentrionali colpite dal transito di una violenta perturbazione con fenomeni temporaleschi intensi tali da spingere la Protezione Civile a diramare un bollettino di allerta meteo arancione.

Attenzione: secondo la Protezione Civile l'allerta arancione corrisponde a una criticità moderata e indica la previsione di fenomeni meteorologici intensi e diffusi, pericolosi per l'incolumità delle persone e per i beni. Nella giornata di sabato 29 agosto 2026 scatta l'allerta meteo arancione di moderata criticità per rischio piogge e temporali nelle seguenti regioni e zone:

  • Lombardia: Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine.

Meteo, allerta gialla per rischio piogge e criticità il 29 agosto 2026 in Italia: ecco dove

Non solo, sempre nella giornata di sabato 29 agosto 2026 scatta anche lo stato di allerta meteo gialla che indica una criticità ordinaria legata a fenomeni meteorologici o idrogeologici localizzati. Corrisponde alla fase di attenzione della Protezione Civile. Ecco le regioni e zone interessate dall'allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali il 29 agosto 2026:

  • Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino di Levante / Carso, Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino montano del Tagliamento e del Torre;
  • Lombardia: Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali;
  • Marche.

Infine da non sottovalutare è l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità.

Nel dettaglio l'allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico scatta sabato 29 agosto 2026 in:

  • Lombardia: Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica.
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Ultimo aggiornamento Venerdì 28 Agosto ore 17:44

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