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Meteo, allerta caldo il 1 settembre 2026 in Italia: la lista della città a rischio per il Ministero della Salute

Ancora afa e temperature superiori alla norma: le città da bollino rosso e giallo di allerta caldo il 1 settembre 2026 in Italia.
Clima31 Agosto 2026 - ore 18:19 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima31 Agosto 2026 - ore 18:19 - Redatto da Redazione Meteo.it
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L'anticiclone nord-africano domina ancora l'Italia con caldo intenso, afa e temperature superiori alla media. Il Ministero della Salute ha diramato per la giornata di martedì 1 settembre 2026 un nuovo bollettino sulle ondate di calore con la lista delle città a rischio.

Meteo, le città a rischio allerta caldo il 1 settembre 2026 in Italia

Scatta il bollino rosso di allerta meteo caldo il 1 settembre 2026 in Italia. Il Ministero della Salute ha emesso un bollettino sulle ondate di calore con diverse città italiane contrassegnate dal livello massimo di allerta meteo. Nelle prossime ore, infatti, sono previste temperature elevate con valori che, lungo tutto lo stivale, potrebbero superare anche i 35°C a conferma che l'estate non è ancora finita! Caldo ed afa da Nord a Sud con una situazione climatica che ha spinto il Ministero della Salute a diramato un bollettino di allerta meteo caldo con 4 città da bollino rosso.

In presenza di bollino rosso scatta il livello più alto di allerta meteo caldo, spesso associato alla presenza di condizioni climatiche di emergenza con possibili effetti negativi per i soggetti fragili come gli anziani, i bambini piccoli e le persone affette da malattie croniche. Scopriamo le 4 città italiane contrassegnate dal bollino rosso di allerta caldo il 1 settembre 2026:

  • Bari
  • Campobasso
  • Catania
  • Latina

Meteo, caldo anomalo il 1 settembre 2026: le città da bollino giallo

Non solo, sempre per martedì 1 settembre 2026 scatta anche lo stato di allerta meteo caldo contrassegnato dal bollino giallo che segnala una situazione climatica di pre-allerta. Secondo il Ministero della Salute, il bollino giallo indica uno stato di pre-allerta e segnala condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un'ondata di calore.

Ecco le 10 città italiane da bollino giallo il 1 settembre 2026:

  • Ancona
  • Frosinone
  • Genova
  • Messina
  • Napoli
  • Palermo
  • Perugia
  • Reggio Calabria
  • Rieti
  • Roma

Cosa fare in caso di allerta meteo per ondate di calore?

Anche se siamo verso la fine dell'estate 2026, il caldo africano non molla la presa in gran parte del nostro Paese complice la rimonta dell'anticiclone. Proseguono così le allerte meteo diramate dal Ministero della Salute per caldo e temperature record che rappresentano un rischio per la salute delle persone.

Per questo motivo, durante una ondata di calore, il Ministero della Salute invita i cittadini a: non uscire nelle ore più calde della giornata, evitare l'esposizione al sole e non praticare attività all'esterno. Tra i soggetti maggiormente a rischio ci sono: i cardiopatici, gli anziani e i bambini.

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Ultimo aggiornamento Lunedì 31 Agosto ore 22:06

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