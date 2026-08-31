Meteo, allerta caldo il 1 settembre 2026 in Italia: la lista della città a rischio per il Ministero della Salute

L'anticiclone nord-africano domina ancora l'Italia con caldo intenso, afa e temperature superiori alla media. Il Ministero della Salute ha diramato per la giornata di martedì 1 settembre 2026 un nuovo bollettino sulle ondate di calore con la lista delle città a rischio.

Meteo, le città a rischio allerta caldo il 1 settembre 2026 in Italia

Scatta il bollino rosso di allerta meteo caldo il 1 settembre 2026 in Italia. Il Ministero della Salute ha emesso un bollettino sulle ondate di calore con diverse città italiane contrassegnate dal livello massimo di allerta meteo. Nelle prossime ore, infatti, sono previste temperature elevate con valori che, lungo tutto lo stivale, potrebbero superare anche i 35°C a conferma che l'estate non è ancora finita! Caldo ed afa da Nord a Sud con una situazione climatica che ha spinto il Ministero della Salute a diramato un bollettino di allerta meteo caldo con 4 città da bollino rosso.

In presenza di bollino rosso scatta il livello più alto di allerta meteo caldo, spesso associato alla presenza di condizioni climatiche di emergenza con possibili effetti negativi per i soggetti fragili come gli anziani, i bambini piccoli e le persone affette da malattie croniche. Scopriamo le 4 città italiane contrassegnate dal bollino rosso di allerta caldo il 1 settembre 2026:

Bari

Campobasso

Catania

Latina

Meteo, caldo anomalo il 1 settembre 2026: le città da bollino giallo

Non solo, sempre per martedì 1 settembre 2026 scatta anche lo stato di allerta meteo caldo contrassegnato dal bollino giallo che segnala una situazione climatica di pre-allerta. Secondo il Ministero della Salute, il bollino giallo indica uno stato di pre-allerta e segnala condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un'ondata di calore.

Ecco le 10 città italiane da bollino giallo il 1 settembre 2026:

Ancona

Frosinone

Genova

Messina

Napoli

Palermo

Perugia

Reggio Calabria

Rieti

Roma

Anche se siamo verso la fine dell'estate 2026, il caldo africano non molla la presa in gran parte del nostro Paese complice la rimonta dell'anticiclone. Proseguono così le allerte meteo diramate dal Ministero della Salute per caldo e temperature record che rappresentano un rischio per la salute delle persone.

Per questo motivo, durante una ondata di calore, il Ministero della Salute invita i cittadini a: non uscire nelle ore più calde della giornata, evitare l'esposizione al sole e non praticare attività all'esterno. Tra i soggetti maggiormente a rischio ci sono: i cardiopatici, gli anziani e i bambini.