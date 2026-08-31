Meteo inizio settembre 2026: le previsioni

Cosa dicono le previsioni meteo per inizio del mese di settembre 2026? Cosa ci attende, ma soprattutto potremo avere una tregua da afa e caldo? Sembra di no. L'anticiclone sarà ancora protagonista sull'Italia, nonostante un lieve calo nei valori massimi, ma le temperature, al Sud e in Sicilia, risulteranno ancora elevate. Ecco tutti i dettagli.

Meteo inizio settembre 2026: primo weekend rovente

Secondo le previsioni meteo per inizio settembre 2026 non ci sono grosse novità. La settimana sarà ancora caratterizzata dalla persistenza dell’anticiclone e da un caldo anomalo. L’alta pressione manterrà le perturbazioni lontane dal nostro paese ma più in generale da tutta l’Europa meridionale, dalla Penisola Iberica a quella balcanica.

Nei primi giorni però le temperature caleranno ancora di qualche grado al Sud e Isole dove comunque arriveremo a toccare e a superare i 35 gradi; in Sicilia, in particolare, si potranno anche sfiorare i 40 gradi.

In generale sull'Italia il tempo risulterà in prevalenza stabile e soleggiato con pochi e brevi fenomeni pomeridiani su Alpi e Appennino meridionale. Insomma nessuna novità rispetto a come si è concluso il mese di agosto 2026. Pare che questo caldo non voglia proprio abbandonarci.



Nella seconda parte della prima settimana di settembre, l’alta pressione si rafforzerà ulteriormente e il caldo aumenterà in tutta Italia; rispetto ai valori medi, le temperature potranno risultare di 6-10 °C oltre la media stagionale.

Il primo weekend del nuovo mese sarà bollente. Per il 5 e il 6 settembre si prevede che Nord a Sud si toccheranno e supereranno i 35 gradi con picchi di 37-38 gradi.

I dettagli per i prossimi giorni

Che tempo farà nei primi giorni di settembre 2026? Martedì 1 settembre avremo al Nord un po’ di nuvolosità irregolare alternata a schiarite anche ampie: al mattino qualche pioggia possibile sulla Venezia Giulia, dal pomeriggio isolati rovesci su Alpi centro orientali ed Emilia. Al Centro-Sud e nelle Isole prevalenza di tempo soleggiato. Si attende poi un temporaneo aumento della nuvolosità nel pomeriggio sui rilievi, con la possibilità di isolati rovesci o temporali sull’Appennino meridionale e nel Salento.

Mercoledì 2 settembre avremo una giornata soleggiata seppur con qualche velatura passeggera, specie al Nord, ma anche un aumento della nuvolosità a metà giornata sulle aree montuose, ma con pochi fenomeni di rilievo. Qualche breve e isolato rovescio di pioggia sarà più probabile, infatti, sull’Appennino meridionale. Temperature senza grandi variazioni con caldo da piena estate ovunque: massime pomeridiane fino a 36-37 gradi in Sardegna e Sicilia, fino a 34-35 nelle aree interne del Centro-Sud e fino a 31-33 gradi sulle pianure del Nord Italia.

Giovedì 3 settembre vi potranno essere brevi e isolati temporali pomeridiani nelle zone appenniniche del Sud, specie in Basilicata e Calabria. Nel resto del Paese prevarranno condizioni di tempo soleggiato. Le temperature inizieranno ad aumentare nei valori massimi.

Venerdì 4 settembre vivremo una giornata molto simile dal punto di vista meteo, ma con un’attenuazione dell’instabilità al Sud e un ulteriore generale rialzo termico.