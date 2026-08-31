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Meteo prossimi giorni: niente piogge e ancora caldo e afa. Le previsioni in Italia

Non si placa il caldo su gran parte dell'Italia alle prese con una estate da record. Scopriamo le previsioni meteo della settimana.
Clima31 Agosto 2026 - ore 14:21 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima31 Agosto 2026 - ore 14:21 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Prosegue senza sosta l'ondata anomala di caldo che da giorni sta interessando molte parti del Paese con temperature da record. L'anticiclone si conferma l'indiscusso protagonista della fine di agosto, ma da domani prime instabilità sulle regioni del Nord.

Meteo, caldo anomalo in Italia con temperature vicine ai 40°C

La settimana che segna la fine di agosto e l'inizio di settembre 2026 è nel segno dell'anticiclone nord africano che non molla la presa lungo tutto lo stivale. Caldo anomalo, afa e temperature da record su gran parte d'Italia con valori che sfioreranno i 35°C con picchi fino ai 40°C al Sud e Isole.

Tempo per lo più stabile e soleggiato con qualche temporale di calore pomeridiano solo su Alpi e Appennino meridionale. Dalla seconda parte della settimana l'alta pressione si rafforzerà su gran parte del Paese con caldo diffuso e valori in crescita con anomalie di anche 6-10°C oltre la media stagionale. In vista del weekend non si esclude una intensificazione del caldo con temperature roventi tra il 5 e 6 settembre con picchi tra i 35-38°C.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, lunedì 31 agosto 2026: nuvole nelle prime ore del mattino sulle Alpi e tra Campania e Nord-Ovest della Calabria. Bel tempo soleggiato nel resto del Paese anche se dal pomeriggio non si escludono temporali di calore sulle Alpi orientali tra Trentino Alto Adige, alto Veneto e Friuli e sui rilievi meridionali tra Campania, Basilicata e Puglia.

Dal punto di vista termico, le temperature massime calano leggermente al Sud, mentre sono stabili nel resto del Paese. Il clima resta ancora molto caldo con picchi fino ai 40°C su Sicilia, tra i 36-37°C al Sud e fino ai 35°C in Sardegna, regioni del Centro ed Emilia Romagna.

Martedì 1 settembre 2026 nuvole sparse sulle regioni del Nord con il rischio di rovesci isolati e temporali su Veneto, Alpi centro orientali ed Emilia. Bel tempo soleggiato tra Centro-Sud e Isole con un temporaneo aumento della nuvolosità dal pomeriggio sulle zone di montagna dove non si escludono rapidi temporali lungo l’Appennino meridionale e nel Salento. In calo le temperature massime al Nord, mentre stabili nel resto d'Italia.

Meteo, che tempo farà nella prima settimana di settembre 2026 in Italia?

La tendenza meteo per la seconda parte della settimana è ancora all'insegna dell'alta pressione e caldo anomalo su gran parte del Paese. Valori ancora superiori alla media con una anomalia termica di anche +6-10°C rispetto alle temperature stagionali. Il caldo tenderà ad intensificarsi in vista del weekend del 5-6 settembre quando da Nord a Sud si potranno toccare e superare anche i 35 gradi. L'alta pressione manterrà le perturbazioni lontane dal nostro Paese ma più in generale da tutta l’Europa meridionale, dalla Penisola Iberica a quella balcanica.

Nella giornata di mercoledì 2 settembre bel tempo soleggiato lungo tutto lo stivale con qualche annuvolamento sulle zone di montagna, ma senza piogge di rilievo. Non mancheranno rovesci ed isolati temporali sull’Appennino meridionale. Stabili le temperature con caldo ed afa come se fossimo in pieno agosto: picchi tra i 36-37°C in Sardegna e Sicilia e tra i 34-35°C al Centro-Sud, tra i 31-33°C sulle pianure del Nord.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 31 Agosto ore 14:52

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