Meteo, avviso ondate di calore il 2 settembre 2026: le città a rischio allerta caldo in Italia

Il mese di settembre 2026 prende il via nel segno dell'Anticiclone Africano con caldo diffuso e l'arrivo della sesta ondata di calore dell'estate. In Italia si registrano temperature anomale con valori di gran lunga superiori alla media del periodo e non sorprende il nuovo bollettino sulle ondate di calore diramato dal Ministero della Salute per la giornata di domani, mercoledì 2 settembre 2026.

Meteo, caldo record in Italia: nuove città da bollino rosso il 2 settembre 2026

L'Anticiclone Nordafricano non molla la presa sul nostro Paese alle prese con una nuova intensa ondata di caldo che, nelle prossime ore, farà innalzare nuovamente le temperature. In arrivo nuovi record con la colonnina di mercurio destinata a sfiorare e, in alcuni casi, anche superare i 35°C a conferma che l'estate non è ancora terminata. Nella giornata di mercoledì 2 settembre 2026 scatta in particolare il bollino rosso di allerta meteo caldo in alcune città italiane dove sono previste temperature record.

Il Ministero della Salute indica con il bollino rosso la presenza di condizioni climatiche di emergenza con possibili effetti negativi per i soggetti fragili come gli anziani, i bambini piccoli e le persone affette da malattie croniche. A seguire le città italiane da bollino rosso il 2 settembre 2026:

Bari

Campobasso

Meteo, 3 città da bollino arancione il 2 settembre 2026 in Italia

Da non sottovalutare poi è il bollino arancione di allerta meteo caldo che, mercoledì 2 settembre 2026, scatta in 3 città italiane. Il bollino arancione, diramato dal Ministero della Salute, segnala la presenza di condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili.

Nelle prossime ore il caldo tornerà ad intensificarsi con un conseguente aumento delle temperature che, in gran parte del Paese, sfioreranno anche i 35°C. Scopriamo le 3 le città italiane da bollino arancione il 2 settembre 2026:

Cagliari

Palermo

Roma

Allerta caldo per temperature elevate il 2 settembre 2026 in Italia: le città da bollino giallo

Nella giornata di mercoledì 2 settembre 2026 scatta anche l'allerta meteo caldo di bollino giallo in diverse città d'Italia. Con la rimonta dell'alta pressione e il dominio dell'anticiclone africano, il caldo torna a soffocare gran parte del Paese complice anche l'arrivo della sesta ondata di calore dell'estate.

Il bollino giallo - secondo il Ministero della Salute - è il livello più basso di allerta meteo per caldo e segnala la presenza di una condizione climatica che richiede attenzione per la presenza di temperature anomale e caldo intenso.

Ecco la lista delle 12 città da bollino gialla il 2 settembre 2026 in Italia: