Meteo, allerta gialla il 2 settembre 2026 in Italia: le regioni a rischio

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, mercoledì 2 settembre 2026, un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per maltempo e criticità in Italia. Ecco le regioni e zone coinvolte.

Maltempo il 2 settembre 2026 in Italia: dove scatta l'allerta gialla per piogge e temporali

L'Italia è alle prese con la sesta ondata di calore dell'estate 2026, ma nelle prossime ore diverse regioni dovranno fare i conti con il transito di un sistema perturbato. Nella giornata di mercoledì 2 settembre 2026 scatta l'allerta meteo gialla per piogge e temporali.

In 5 regioni sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da spingere la Protezione Civile a comunicare un bollettino di allerta meteo gialla di ordinataria criticità per rischio temporali nelle seguenti regioni e zone:

Basilicata ;

; Calabria : Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Emilia Romagna : Montagna piacentino-parmense, Alta collina romagnola, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Montagna romagnola, Alta collina piacentino-parmense, Collina bolognese, Montagna bolognese;

: Montagna piacentino-parmense, Alta collina romagnola, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Montagna romagnola, Alta collina piacentino-parmense, Collina bolognese, Montagna bolognese; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro;

: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro; Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno.

Meteo, allerta gialla per criticità il 2 settembre in Italia: ecco dove

Non solo, sempre per mercoledì 2 settembre 2026 scatta anche l'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico in Italia. L'allerta meteo per rischio idraulico segnala la probabilità che si verifichino eventi di allagamento o inondazione causati dal superamento dei livelli idrometrici critici lungo i corsi d'acqua principali come fiumi e grandi canali. Nello specifico l'allerta gialla per rischio idraulico il 2 settembre 2026 coinvolte la Calabria e le seguenti zone:

Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale.

Attenzione: il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso anche un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità. Nella giornata di mercoledì 2 settembre 2026 l'allerta gialla per rischio idrogeologico è stata emessa in: