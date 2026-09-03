Caldo record, scuole verso il rinvio? I sindacati chiedono di posticipare le lezioni: la risposta del Ministero

Il rientro a scuola di settembre 2026 potrebbe coincidere con giornate caratterizzate ancora da temperature particolarmente elevate. Una situazione che ha riaperto il confronto sulla possibilità di posticipare l'inizio delle lezioni in caso di caldo eccessivo, soprattutto negli istituti che non dispongono di sistemi adeguati di climatizzazione.

A sollevare la questione è stata in particolare la FLC CGIL, mentre anche altre organizzazioni del mondo scolastico chiedono interventi strutturali sugli edifici.

Ma le scuole saranno davvero rinviate a causa del caldo? Al momento la risposta è no: non esiste un provvedimento nazionale che abbia spostato l'inizio delle lezioni. Il tema è sul tavolo e riguarda soprattutto le condizioni climatiche e strutturali dei singoli territori.

Scuola e caldo record: la richiesta della Flc Cgil

La posizione più netta è arrivata dalla segretaria generale della FLC CGIL, Gianna Fracassi, che ha posto il problema delle temperature che studenti, insegnanti e personale potrebbero trovare nelle aule al momento del rientro.

Il sindacato sostiene che, qualora non fosse possibile garantire condizioni adeguate sotto il profilo della salute e della sicurezza, dovrebbe essere presa in considerazione anche la possibilità di spostare la data di inizio delle lezioni.

Fracassi ha spiegato che, quando le temperature diventano troppo elevate e non vengono garantite le necessarie condizioni di sicurezza, non sarebbe possibile svolgere normalmente diverse ore di lezione in classi numerose.

La richiesta, dunque, non equivale a un rinvio, ma apre il dibattito sulla gestione delle giornate di caldo intenso nelle scuole italiane.

Le scuole riapriranno più tardi a settembre 2026?

Per il momento non è previsto uno slittamento generalizzato dell'inizio della scuola in Italia. I calendari scolastici vengono stabiliti dalle Regioni e prevedono date differenti per il rientro degli studenti. Nel corso di settembre, tra il 7 e il 17 settembre 2026, gli alunni delle diverse Regioni torneranno progressivamente sui banchi.

Eventuali modifiche dovrebbero quindi essere adottate dalle autorità competenti e, allo stato attuale, non esiste una decisione nazionale che rinvii l'apertura delle scuole per il caldo. Il problema, tuttavia, resta concreto soprattutto nelle aree del Paese in cui le temperature di settembre potrebbero mantenersi elevate.

La risposta del Ministero: 20 milioni per raffrescare le scuole

Sul tema è intervenuto anche il Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il ministro Giuseppe Valditara ha annunciato uno stanziamento di 20 milioni di euro destinato alle istituzioni scolastiche per l'acquisto di apparecchi e dispositivi di raffrescamento.

L'obiettivo è consentire agli istituti di intervenire sulle situazioni maggiormente problematiche e migliorare le condizioni all'interno degli edifici durante i periodi caratterizzati da temperature elevate.

Valditara ha inoltre indicato la necessità di lavorare su un progetto più ampio di efficientamento energetico degli edifici scolastici, coinvolgendo anche Comuni, Province e Città metropolitane, che hanno competenze importanti sul patrimonio edilizio scolastico.

Quante scuole italiane hanno l'aria condizionata?

È proprio la situazione degli edifici scolastici a rappresentare uno dei punti centrali del dibattito. Secondo i dati riportati da la Repubblica, soltanto una quota ridotta degli ambienti scolastici italiani dispone di sistemi di climatizzazione: il giornale parla di circa un'aula su dieci.

Questo significa che, durante le giornate più calde, migliaia di studenti e lavoratori della scuola possono trovarsi per diverse ore in locali difficili da raffrescare. Per questo alcuni sindacati ritengono che il semplice spostamento del calendario possa rappresentare soltanto una soluzione temporanea.

I sindacati: “Il rinvio sarebbe soltanto una soluzione tampone”

Anche tra le organizzazioni sindacali non c'è una posizione uniforme sulla necessità di rinviare la scuola. Snals e Uil Scuola, pur riconoscendo il problema delle temperature elevate, sottolineano soprattutto la necessità di intervenire in maniera strutturale sugli edifici.

Tra le misure indicate ci sono sistemi di climatizzazione e ventilazione, isolamento termico, schermature solari e interventi capaci di rendere gli istituti adeguati a temperature estive sempre più elevate.

Secondo questa impostazione, rinviare di qualche giorno l'inizio delle lezioni potrebbe aiutare in una situazione di emergenza, ma non risolverebbe il problema alla radice.

In Sicilia chiesto il rinvio, ma la Regione dice no

Il dibattito è particolarmente acceso in Sicilia, dove l'inizio delle lezioni è previsto il 15 settembre 2026, anche se alcuni istituti potrebbero anticipare autonomamente il rientro.

Qui la richiesta di valutare uno spostamento dell'inizio delle lezioni si è scontrata con la posizione dell'assessore regionale all'Istruzione Mimmo Turano, che ha chiarito che allo stato attuale non è previsto alcun rinvio. La Regione punta invece a trovare soluzioni per migliorare il sistema di condizionamento degli edifici scolastici, anche attraverso un confronto con il Ministero.

In Campania scuole dal 15 settembre e petizioni per rinviare

Il tema riguarda anche la Campania, dove il calendario regionale prevede l'inizio delle lezioni il 15 settembre 2026, anche se diversi istituti possono anticipare l'apertura attraverso l'autonomia scolastica.

Proprio in Campania sono nate anche iniziative e petizioni che chiedono di spostare più avanti il rientro degli studenti a causa delle temperature ancora elevate previste nel mese di settembre.