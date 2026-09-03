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Meteo settembre 2026, arriva la svolta: dal 9-10 settembre possibile irruzione fresca

La sesta ondata di calore dell'estate 2026 fa registrare nuovi record di temperature, ma dalla prossima settimana torna il maltempo.
Clima3 Settembre 2026 - ore 11:07 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima3 Settembre 2026 - ore 11:07 - Redatto da Redazione Meteo.it
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L'anticiclone africano non molla la presa sull'Italia riportando caldo anomalo e temperature intorno ai 35°C. Un colpo di coda dell'estate 2026 che raggiungerà il suo picco proprio nel primo weekend di settembre. Dalla prossima settimana i primi cambiamenti.

Meteo, caldo e temperature anomale in Italia con la sesta ondata di calore

L'estate 2026 si conferma una delle più calde mai registrate degli ultimi anni riuscendo a superare anche quella del 2023. Anche il mese di settembre 2026 è iniziato nel segno dell'alta pressione con l'avvio della sesta ondata di calore che ha visto innalzare le temperature con valori anomali di anche +6-8°C rispetto alla media. Una massa d’aria molto calda, associata all’anticiclone, è la responsabile di una nuova ondata di calore destinata a prolungarsi fino ai primi giorni della prossima settimana. Da oggi e fino a tutto il primo fine settimana di settembre è previsto un aumento generale delle temperature con valori superiori alla media, mentre lo zero termico nel weekend raggiungerà quote intorno a 4400/4600 metri.

Se nella giornata di giovedì 3 settembre 2026 non si escludono i classici temporali di calore sulle zone di montagna di Basilicata e Calabria, sulle regioni del Nord si registra un incremento delle temperature con clima stabile e soleggiato. Le previsioni meteo delineano per il primo weekend di settembre bel tempo soleggiato con caldo e temperature oltre i 30 gradi e picchi fino ai 35°C su gran parte del Paese. Da domenica 6 settembre si intravede un modesto fronte nuvoloso lungo le Alpi centro-occidentali.

Quando finisce il caldo in Italia? Piogge e temporali dal 9 settembre

Se il primo fine settimana di settembre 2026 è nel segno della sesta ondata di calore con caldo e temperature record lungo tutto lo stivale, il primo vero cambiamento è atteso tra il 9 e 10 settembre per l'arrivo di una massa d'aria più fredda proveniente dal Nord Europa. Quando finirà il caldo in Italia? Stando alle attuali proiezioni tra mercoledì 9 e giovedì 10 settembre è previsto il transito di una massa d'aria più fresca che colpirà dapprima le regioni del Nord Italia e successivamente quelle del Centro-Sud.

Piogge e temporali su gran parte delle regioni settentrionali dalla prossima settimana con un deciso calo delle temperature al di sotto dei 30 gradi. Non si escludono fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da richiedere nuove allerte meteo. Al momento non è chiaro se questa ondata di maltempo segnerà la fine dell'estate 2026 considerando che negli ultimi anni il mese di settembre ha sempre regalato un prolungamento della stagione estiva con temperature miti. Una cosa è certa: da metà della prossima settimana ci sarà un indebolimento dell'anticiclone nord-africano. Quanto durerà?

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Ultimo aggiornamento Giovedì 03 Settembre ore 11:42

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