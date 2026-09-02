Meteo, bollettino sulle ondate di calore per il 3 settembre 2026 in Italia: la città in allerta caldo

Si prospetta un giovedì 3 settembre all'insegna del grande caldo africano in Italia. Il Ministero della Salute, infatti, ha diramato un nuovo bollettino sulle ondate di calore con diverse città contrassegnate dal bollino rosso, arancione e giallo.

Allerta meteo caldo il 3 settembre 2026 in Italia: le città da bollino rosso

L'Italia è alle prese con la rimonta dell'anticiclone africano responsabile nelle prossime ore dell'avvio della sesta ondata di calore dell'estate 2026. Da giovedì 3 settembre 2026 è previsto un aumento delle temperature come confermato dal bollettino sulle ondate di calore comunicato dal Ministero della Salute.

L'allerta meteo caldo, contrassegnata dal bollino rosso, indica il livello massimo di allerta per la presenza di condizioni climatiche di emergenza con possibili effetti negativi per i soggetti fragili come gli anziani, i bambini piccoli e le persone affette da malattie croniche.

Un giovedì "rovente" in Italia alle prese con la sesta ondata di calore della stagione, anche se il bollino rosso il 3 settembre 2026 scatta solo nella città di:

Bari

Meteo, allerta caldo con bollino arancione il 3 settembre 2026

Scatta il bollino arancione di allerta meteo caldo il giorno 3 settembre 2026 in Italia. La rimonta dell'alta pressione inizia a farsi sentire in gran parte del Paese con caldo ed afa in intensificazione. Nelle prossime ore, infatti, sono previste temperature elevate con valori anomali di anche +6-8 gradi rispetto alla media complice l'arrivo di una massa d'aria calda responsabile della sesta ondata di calore dell'estate 2026.

Il Ministero della Salute ha emesso per giovedì 3 settembre 2026 il bollino arancione che indica la presenza di condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili. Nella giornata di giovedì 3 settembre 2026 l'allerta caldo con bollino arancione scatta solo nella città di:

Cagliari

Caldo record in Italia: le città da bollino giallo il 3 settembre 2026

Aumenta, invece, il numero di città italiane contrassegnate dal bollino giallo di allerta meteo caldo nella giornata di giovedì 3 settembre 2026. Il Ministero della Salute indica con il bollino giallo il livello più basso d'allerta meteo caldo che segnala la presenza di una condizione climatica di pre-allerta. Si tratta di una situazione in cui le condizioni meteorologiche sono tali da poter precedere o favorire il verificarsi di un'ondata di calore da tenere sotto controllo.

A seguire le 9 città italiane da bollino giallo il 3 settembre 2026:

Ancona

Brescia

Campobasso

Latina

Napoli

Palermo

Perugia

Rieti

Roma

Il Ministero della Salute durante una ondata di calore invita tutti i cittadini, in particolare i soggetti a rischio e fragili, a non uscire di casa nelle ore più calde della giornata. Non solo, il Ministero invita a non esporsi alla luce diretta del sole nelle ore più calde e non praticare attività sportive all'aperto. Infine tutti i cittadini sono invitati a bere tanto in quanto l'idratazione durante le ondate di calore è fondamentale.