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Inverno 2026-2027, il possibile Super El Niño cambia le carte in tavola: ecco dove potrebbe nevicare di più in Europa e Italia

Il marcato riscaldamento delle acque tropicali del Pacifico potrebbe condizionare per mesi la circolazione della corrente a getto e il percorso delle perturbazioni.
Clima4 Settembre 2026 - ore 10:54 - Redatto da Redazione Meteo.it
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L’inverno 2026-2027 potrebbe essere fortemente influenzato dall’evoluzione di un episodio di El Niño particolarmente intenso. Il riscaldamento anomalo delle acque del Pacifico potrebbe infatti provocare importanti cambiamenti nella circolazione atmosferica mondiale. Tra gli effetti principali ci sarebbe uno spostamento della corrente a getto, con conseguenze sulla traiettoria delle perturbazioni. Questo scenario potrebbe modificare sensibilmente la distribuzione di piogge, nevicate e temperature su vaste aree del pianeta. 

Inverno 2026-2027, ecco dove potrebbe nevicare di più in Europa

Un El Niño particolarmente intenso potrebbe influenzare in maniera significativa la distribuzione delle condizioni meteorologiche durante l’inverno 2026-2027. La sua presenza tende a rafforzare la corrente a getto subtropicale sul Pacifico, favorendo un percorso più attivo delle perturbazioni verso il continente americano. Questo flusso potrebbe trasformarsi in un vero corridoio per sistemi perturbati ricchi di umidità, aumentando le precipitazioni in diverse aree degli Stati Uniti. California, Sud-Ovest, Montagne Rocciose meridionali, Grandi Pianure e parte orientale del Paese potrebbero quindi risultare maggiormente interessati.

Le proiezioni stagionali indicano inoltre la possibilità di nevicate abbondanti sui principali rilievi occidentali, dalla Sierra Nevada alle montagne di Utah e Colorado. Con il passare dei mesi, il maggiore afflusso perturbato potrebbe spostarsi verso le Plains, la Ohio Valley e il Mid-Atlantic. Il segnale potrebbe diventare più evidente soprattutto tra gennaio e febbraio, quando l’umidità oceanica potrebbe incontrare masse d’aria molto più fredde. In questo periodo potrebbero quindi aumentare le occasioni per importanti episodi nevosi nelle aree maggiormente esposte.

Ben diverso sarebbe invece il quadro previsto per le zone settentrionali del Nord America, dove le proiezioni mostrano segnali decisamente più asciutti. Pacific Northwest, Northern Plains, area dei Grandi Laghi e parte del New England potrebbero infatti ricevere meno neve rispetto alla norma. Anche il Canada meridionale potrebbe essere coinvolto da questa tendenza, con accumuli nevosi inferiori alle medie climatiche. Il contrasto tra le diverse regioni del continente potrebbe dunque risultare particolarmente evidente nel corso dell’inverno, creando scenari meteorologici molto differenti da una zona all’altra.

La situazione in Italia

L’inverno 2026-2027 in Italia resta ancora difficile da definire nei dettagli, nonostante le prime indicazioni offerte dalle proiezioni stagionali. Questi modelli permettono infatti di individuare le possibili tendenze generali, ma non possono stabilire con largo anticipo dove e quando arriveranno freddo e neve. Un inverno nel complesso più mite della media non significa necessariamente l’assenza di episodi invernali importanti. Anche in una stagione caratterizzata da temperature mediamente elevate possono verificarsi improvvise discese di aria gelida, accompagnate da nevicate intense e condizioni meteo particolarmente severe. 

Grande attenzione andrà inoltre riservata alle possibili incursioni di aria fredda provenienti dall’Europa orientale e dalle aree artiche. Se queste masse d’aria riusciranno a raggiungere il Mediterraneo, potrebbero crearsi condizioni favorevoli a piogge, nevicate e bruschi cali termici.

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Ultimo aggiornamento Venerdì 04 Settembre ore 12:12

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