Allerta meteo per ondate di calore il 4 settembre 2026 in Italia: le città a rischio

Prosegue l'ondata di calore in Italia con un nuovo bollettino diramato dal Ministero della Salute per la giornata di domani, venerdì 4 settembre 2026. Il caldo torna ad intensificarsi su gran parte del Paese con 16 città italiane contrassegnate dall'allerta meteo caldo di bollino giallo.

Meteo, caldo anomalo il 4 settembre 2026 in Italia: le città da bollino giallo

La sesta ondata di calore dell'estate 2026 si sta facendo sentire in Italia con temperature in aumento ed anomalie termiche di anche +6-8 gradi rispetto alla media del periodo . Il caldo è destinato a farsi sempre più intenso con la colonnina di mercurio che, in vista del primo weekend di settembre, sfiorerà ancora una volta i 35°C su gran parte del Paese. L'estate non molla la presa e il Ministero della Salute ha emesso per la giornata di venerdì 4 settembre 2026 un nuovo bollettino sulle ondate di calore con diverse città italiane da bollino giallo.

Nessuna città rientra nei livelli più critici di allerta meteo caldo contrassegnati dal bollino rosso ed arancione, ma su gran parte del Paese è previsto un aumento generale delle temperature tali da richiedere lo stato di allerta meteo gialla per ondate di calore. Il bollino giallo - secondo il Ministero della salute - indica il livello più basso di allerta, ma allo stesso tempo invita alla massima prudenza visto che potrebbero presentarsi comunque temperature molto calde con caldo ed afa.

Ecco le 16 città da bollino giallo il 4 settembre 2026 in Italia:

Ancona

Bari

Bologna

Bolzano

Brescia

Cagliari

Campobasso

Catania

Firenze

Latina

Napoli

Palermo

Perugia

Pescara

Rieti

Roma

Il Ministero della Salute invita tutti i cittadini, in particolare i soggetti a rischio e fragili, ad evitare di uscire nelle ore più calde della giornata. Non solo, è espressamente consigliato di evitare l'esposizione diretta alla luce del sole nelle ore più calde della giornata e di non praticare attività sportive all'aperto. Infine è importante bere tanta acqua per idratarsi e lasciar arieggiare le stanze nelle ore meno calde.