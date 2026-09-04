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Meteo, caldo in aumento nei prossimi giorni: le previsioni del weekend in Italia

La sesta ondata di calore dell'estate 2026 raggiunge il picco nel primo fine settimana di settembre: scopriamo le previsioni meteo.
Clima4 Settembre 2026 - ore 12:18 - Redatto da Redazione Meteo.it
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L'Italia è nel pieno della sesta ondata di calore dell'estate 2026: caldo e temperature in aumento nel primo weekend di settembre. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, caldo record con temperature anomale con +6-8°C oltre la media

Il primo fine settimana di settembre 2026 è all'insegna del grande caldo con il picco della sesta ondata di calore dell'estate. Caldo in aumento e temperature di gran lunga superiori alla media con valori anomali di anche +6-8°C rispetto al periodo. L'Anticiclone Africano domina l'interno Mediterraneo e il nostro Paese impedendo l’arrivo delle perturbazioni atlantiche. L'intensa ondata di caldo proseguirà senza sosta con anomalie termiche marcate anche sulle zone alpine dove lo zero termico si spinge fino a quote di 4400/4800 metri. Dati alla mano il primo indebolimento di questa ondata potrebbe arrivare da mercoledì 9 settembre con il transito della prima perturbazione di settembre.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, venerdì 4 settembre 2026: bel tempo soleggiato da Nord a Sud. Qualche nuvola nelle prime ore del mattino solo sulle zone di montagna della Calabria e Sicilia. In crescita le temperature sulle regioni del Centro-Nord e Campania, mentre stazionarie nel resto del Paese con valori compresi tra i 30-36°C.

Sabato 5 settembre 2026 un'altra giornata all'insegna del caldo con cielo sereno e temperature bollenti con picchi fino ai 35°C.

Meteo, la tendenza dei prossimi giorni in Italia: caldo e sole

Le ultime proiezioni confermano il dominio incontrastato dell'Anticiclone Africano con una sesta ondata di calore intensa e prolungata non solo durante tutto il primo weekend di settembre 2026, ma anche l'inizio della prossima settimana. Successivamente l’anticiclone proteso dal Nord Africa, responsabile dell'ondata di calore, dovrebbe gradualmente indebolirsi tra mercoledì 9 e venerdì 11 settembre con l'arrivo di un fronte atlantico accompagnato da massa d'aria più fresca dapprima sulle regioni del Nord e poi verso il Sud con il ritorno delle piogge e un deciso calo delle temperature.

Intanto domenica 6 settembre 2026 si delinea una giornata soleggiata e molto calda. Non mancheranno delle velature al Nord-Ovest con il rischio di locali cumuli pomeridiani lungo le Alpi e l’Appennino. Dal punto di vista termico, temperature elevate con valori tra i 30-32 grandi e picchi tra i 35-38°C al Sud e Isole.

Anche lunedì 7 settembre 2026 bel tempo soleggiato con caldo e temperature stabili anche se nel pomeriggio non si escludono temporali di calore lungo l’arco alpino.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 04 Settembre ore 12:18

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