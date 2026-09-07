Meteo, allerta caldo l'8 settembre 2026 in 14 città d'Italia: la lista del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha diramato un nuovo bollettino sulle ondate di calore per la giornata di domani, martedì 8 settembre 2026, in Italia. Il caldo si conferma protagonista in diverse città italiane a rischio allerta meteo caldo.

Meteo, allerta caldo da bollino giallo 8 settembre 2026: ecco dove

Si preannuncia un "martedì" bollente in gran parte d'Italia. La sesta ondata di calore dell'estate 2026 continua a dominare la scena con temperature elevate e caldo diffuso con il Ministero della Salute che ha comunicato le città interessate dallo stato di allerta meteo caldo. Il dominio dell'anticiclone africano prosegue in gran parte del Paese anche se comincia ad indebolirsi in vista dell'arrivo della prima perturbazione del mese di settembre. Nella giornata di martedì 8 settembre 2026, infatti, nessuna città italiana è contrassegnata dal bollino rosso né tantomeno da quello arancione che indicano i livelli massimi di allerta. Scatta però il bollino giallo di allerta meteo caldo in 14 città dello stivale.

Ricordiamo che il Ministero della Salute segnala con il bollino giallo uno stato di pre-allerta e delinea una situazione meteo in cui le condizioni meteorologiche sono tali da poter precedere o favorire il verificarsi di un'ondata di calore da tenere sotto controllo. A seguire la lista delle 14 città da bollino giallo l'8 settembre 2026 in Italia:

Ancona

Bari

Bologna

Bolzano

Brescia

Campobasso

Firenze

Latina

Messina

Perugia

Reggio Calabria

Roma

Torino

Verona

Il Ministero della Salute invita tutti i cittadini, in particolare i soggetti a rischio e fragili, ad evitare di uscire nelle ore più calde della giornata. Non solo, è espressamente consigliato evitare l'esposizione diretta alla luce sole nelle ore più calde della giornata, ma anche di non praticare attività sportive all'aperto. Infine è importante bere tanta acqua per idratarsi e lasciar arieggiare le stanze nelle ore meno calde.