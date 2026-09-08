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Meteo, allerta caldo il 9 settembre 2026 in Italia: la lista delle città a rischio per il Ministero della Salute

Ancora caldo in diverse città d'Italia dove scatta il bollino giallo di allerta meteo caldo nella giornata di mercoledì 9 settembre 2026.
Clima8 Settembre 2026 - ore 17:13 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Ultimi giorni segnati dalla sesta ondata di calore dell'estate 2026 che ha fatto registrare temperature anomale in Italia anche all'inizio del mese di settembre. Scopriamo le città a rischio allerta meteo caldo nella giornata di mercoledì 9 settembre 2026 secondo il bollettino sulle ondate di calore pubblicato dal Ministero della Salute.

Caldo in Italia: scatta il bollino giallo il 9 settembre 2026

Il caldo è tornato protagonista con la sesta ondata di calore della stagione 2026. Nella giornata di mercoledì 9 settembre 2026 l'Italia sarà climaticamente spaccata in due: sulle regioni del Nord, Emilia e Toscana comprese, è previsto l'arrivo della prima perturbazione atlantica di settembre responsabile del ritorno di piogge e temporali. Al Sud, invece, persiste un clima caldo con temperature di gran lunga superiori alla media considerando che siamo nella seconda settimana di settembre.

Il Ministero della Salute per la giornata di domani, mercoledì 9 settembre 2026, ha diramato un bollettino sulle ondate di calore con diverse città italiane coinvolte nell'allerta meteo caldo. Attenzione: nessuna città è contrassegnata dal bollino rosso ed arancione che indicano il livello massimo di allerta, visto che scatta solo il bollino giallo che segnala una condizione climatica di pre-allerta che precede il verificarsi di ondate di calore. Si tratta di una fase molto delicata che richiede un controllo costante.

Quando scatta il bollino giallo d'allerta meteo caldo bisogna ugualmente prestare attenzione e rispettare i consigli diramati dal Ministero della Salute in caso di ondate di calore. Ecco le 5 città italiane da bollino giallo il giorno 9 settembre 2026 in Italia:

  • Ancona
  • Bari
  • Campobasso
  • Perugia
  • Pescara

Quando finiranno i bollettini sulle ondate di calore del Ministero della Salute?

Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione. Per questo motivo il Ministero della Salute comunica dei bollettini giornalieri per 27 città d'Italia con previsioni su possibili allerte meteo caldo.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 08 Settembre ore 19:55

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