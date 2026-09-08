Meteo, forte maltempo in arrivo: rischio nubifragi, grandine e violente raffiche di vento

Dopo tanto caldo le previsioni meteo annunciano l'arrivo di forte maltempo sull'Italia con rischio nubifragi, grandine e violente raffiche di vento. Dove? Quando? Siamo vicino ad un cambio sostanziale della circolazione atmosferica, per effetto della prima perturbazione atlantica di settembre, che costringerà una ritirata del rovente anticiclone africano e una fase meteorologica più turbolenta, ma anche più “fresca”. Il suo passaggio, molto graduale, è atteso mercoledì al Nord, tra giovedì e sabato al Centro-Sud e sulle Isole, anche se l’evoluzione resta molto incerta.

Meteo, forte maltempo da mercoledì: ecco dove

Le ultime previsioni meteo sottolineano l'arrivo di forte maltempo e l’interruzione in tutto il Paese, entro la fine di sabato, della fase eccezionalmente calda con temperature che, prima al Nord e poi al Centro-Sud, potranno perdere anche una decina di gradi rispetto ai valori attuali, riportandosi così verso la norma climatica.

Il grande caldo e l'afa hanno le ore contate. Torneremo ad avere temperature più vivibili e valori in media con la stagione. A causa, però, del notevole calore accumulato nell’atmosfera e dalla superficie marina, l'arrivo di aria più fresca potrà favorire la genesi di violenti temporali con grandine, nubifragi e forti raffiche di vento. Non si escludono, dunque, situazioni di grave criticità in diverse parti d'Italia. Difficile prevedere, ad oggi, con esattezza dove e quando. Occorrerà attendere i prossimi aggiornamenti.

Ciò che è certo è che la fase di maltempo raggiungerà il nostro Paese nella giornata di mercoledì e interesserà soprattutto il Nord. Successivamente, ma lentamente, si sposterà al Centro e al Sud oltre che sulle Isole portando piogge, vento e temperature più fresche su tutta Italia entro sabato. Ecco, nello specifico, i dettagli per i prossimi giorni.

Le previsioni giorno per giorno

La giornata di mercoledì 9 settembre segnerà l'inizio della svolta. Nel corso della notte si potrà verificare un generale peggioramento al Nord dove, nell’arco della giornata, si osserverà un elevato rischio di rovesci e temporali.

In mattinata sarà coinvolta l’alta Toscana e, dal pomeriggio, anche il resto della regione, più occasionalmente l’Umbria. Occorrerà fare attenzione alla presenza di probabili fenomeni violenti e non si escludono nubifragi, grandinate e situazioni di criticità per allagamenti, frane e smottamenti.

Nel resto del Paese il tempo sarà ancora in prevalenza soleggiato, salvo nuvolosità passeggera nel resto del Centro e sulla Campania e locali temporali di calore sull’Appennino meridionale. Temperature: massime in calo al Nord, mentre al Centro e al Sud il termometro raggiungerà dai 35 ai 37 gradi.

Giovedì 10 settembre vi potranno essere precipitazioni in graduale attenuazione al Nord-Ovest, con dei rovesci ancora possibili fino al primo pomeriggio specie in Lombardia e nel Levante Ligure. Maltempo nel resto del Nord, con rovesci e temporali diffusi e di forte intensità fin dal mattino con possibile grandine e nubifragi, più insistenti in Emilia Romagna. Saranno coinvolte dal maltempo anche le regioni del Centro, tranne: Abruzzo e Molise e Sardegna. In serata possibile peggioramento in Campania.

Venerdì 11 settembre avremo cielo nuvoloso al Centro-Sud, con piogge e locali temporali su zone interne e adriatiche del Centro, Campania, Basilicata, centro-nord della Puglia e Sicilia occidentale.

Nella giornata di sabato 12 settembre vi sarà, infine, nuvolosità variabile in tutto il Paese. Al mattino possibili piogge o rovesci al Nord, lungo l’Adriatico e nel basso Tirreno. Nel pomeriggio, invece, precipitazioni sparse e intermittenti soprattutto al Centro-Sud.