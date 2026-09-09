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Meteo, duplice allerta arancione e gialla il 10 settembre 2026 in Italia: ecco dove

Prosegue l'ondata di maltempo in Italia: le regioni e zone a rischio allerta meteo arancione e gialla il 10 settembre 2026.
Clima9 Settembre 2026 - ore 17:29 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Nuovo bollettino di allerta meteo arancione e gialla per la giornata di domani, giovedì 10 settembre 2026. Nelle prossime ore previsti eventi meteorologici estremi e violenti tali da richiedere un duplice stato di allerta in diverse regioni.

Maltempo e criticità da allerta arancione il 10 settembre 2026 in Italia

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di domani, giovedì 10 settembre 2026, lo stato di allerta arancione di moderata criticità in 4 regioni d'Italia alle prese con una violenta ondata di maltempo. Il transito della prima perturbazione del mese di settembre 2026 si è già fatto sentire in gran parte del Nord Italia dove si sono registrati fenomeni temporaleschi intensi e violenti. Anche nelle prossime ore non si escludono eventi estremi con la Protezione Civile che ha diramato per il 10 settembre 2026 lo stato di allerta meteo arancione per rischio piogge e temporali nelle regioni e zone:

  • Emilia Romagna: Costa romagnola, Alta collina romagnola, Costa ferrarese, Pianura bolognese, Pianura ferrarese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Montagna romagnola, Collina bolognese, Montagna bolognese;
  • Marche;
  • Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Fiora e Albegna, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia;
  • Veneto: Pianura centro meridionale e Bassa padovana - Bacini Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Colli Euganei e Colli Berici - Bacini Bacchiglione Fratta-Gorzone, Costa centro meridionale - Bacini Brenta Bacchiglione, Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Costa meridionale e Delta Po - Bacini Fissero Tartaro Canalbianco, Po, Adige, Pianura centro meridionale - Bacini Bacchiglione Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Fissero Tartaro Canalbianco, Pianura centro-orientale - Bacini del Piave, Sile, Scolante in Laguna, Pianura tra Livenza e Piave, Pianura polesana centrale - Bacini Fissero Tartaro Canalbianco,Po, Adige, Costa centro-orientale - Bacini del Piave, Sile, Scolante in Laguna, Pianura tra Livenza e Piave, Costa orientale Bacini Livenza, Lemene, Tagliamento, Pianura tra Livenza e Piave, Pianura orientale - Bacini Livenza, Lemene, Pianura tra Livenza e Piave, Pianura centrale - Bacini Brenta Bacchiglione, Muson, Scolante in Laguna, Polesine occidentale, Bassa Veronese e Valli Grandi Veronesi - Bacini Fissero Tartaro Canalbianco, Po, Adige.

Massima attenzione anche per lo stato di allerta meteo arancione per il rischio idrogeologico diramata nelle seguenti regioni:

  • Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Fiora e Albegna, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia;
  • Veneto: Pianura centro meridionale e Bassa padovana - Bacini Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Colli Euganei e Colli Berici - Bacini Bacchiglione Fratta-Gorzone, Costa centro meridionale - Bacini Brenta Bacchiglione, Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Costa meridionale e Delta Po - Bacini Fissero Tartaro Canalbianco, Po, Adige, Pianura centro meridionale - Bacini Bacchiglione Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Fissero Tartaro Canalbianco, Pianura centro-orientale - Bacini del Piave, Sile, Scolante in Laguna, Pianura tra Livenza e Piave, Pianura polesana centrale - Bacini Fissero Tartaro Canalbianco,Po, Adige, Costa centro-orientale - Bacini del Piave, Sile, Scolante in Laguna, Pianura tra Livenza e Piave, Pianura centrale - Bacini Brenta Bacchiglione, Muson, Scolante in Laguna, Polesine occidentale, Bassa Veronese e Valli Grandi Veronesi - Bacini Fissero Tartaro Canalbianco, Po, Adige.

Allerta meteo gialla dalla Lombardia all'Emilia Romagna il 10 settembre 2026

Non solo, sempre nella giornata di giovedì 10 settembre 2026, scatta anche il livello di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali in ben 9 regioni. Ecco le zone a rischio:

Da segnalare anche l'allerta meteo gialla per rischio idraulico comunicata per il 10 settembre 2026 in:

  • Emilia Romagna: Montagna piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Alta collina romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura reggiana di Po, Montagna romagnola, Pianura reggiana, Pianura modenese, Alta collina piacentino-parmense, Collina bolognese, Montagna bolognese;
  • Lombardia: Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale;
  • Marche;
  • Veneto: Pianura centro-orientale - Bacini del Piave, Sile, Scolante in Laguna, Pianura tra Livenza e Piave, Costa centro-orientale - Bacini del Piave, Sile, Scolante in Laguna, Pianura tra Livenza e Piave.

Infine la Protezione Civile ha emesso anche un bollettino di allerta gialla per rischio idrogeologico il 10 settembre 2026 in ben 9 regioni. Ecco la lista completa:

  • Emilia Romagna: Montagna piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Alta collina romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Montagna romagnola, Alta collina piacentino-parmense, Collina bolognese, Montagna bolognese;
  • Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino di Levante / Carso;
  • Lazio: Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene, Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord;
  • Lombardia: Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale;
  • Marche;
  • Piemonte: Scrivia, Belbo e Bormida;
  • Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento;
  • Umbria: Medio Tevere, Chiascio - Topino, Alto Tevere, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiani - Paglia;
  • Veneto: Alta pianura trevigiana occidentale - Bacini Piave, Sile, Scolante in Laguna, Prealpi trevigiane - Bacino Livenza, Prealpi bellunesi Valbelluna/Feltrino - Bacino Piave, Alta pianura trevigiana orientale - Bacino Livenza, Feltrino - Bacino Cismon, Prealpi trevigiane - Bacino Piave, Costa orientale Bacini Livenza, Lemene, Tagliamento, Pianura tra Livenza e Piave, Pianura orientale - Bacini Livenza, Lemene, Pianura tra Livenza e Piave, Alpago Cansiglio - Bacino Piave, Pedemontana e alta pianura centrale - Bacini Brenta Bacchiglione Agno-Guà Alpone, Prealpi vicentine Altopiano dei Sette Comuni - Bacini Brenta Bacchiglione Agno.
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Ultimo aggiornamento Mercoledì 09 Settembre ore 17:31

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