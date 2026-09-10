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Maltempo in Lombardia, temporali e danni: a Milano albero crolla sulle auto, tromba d’aria nel Bresciano e grandine nel Bergamasco

Lombardia nella morsa del maltempo: piogge, grandinate e tromba d'aria tra Milano, Brescia e Bergamo.
Clima10 Settembre 2026 - ore 11:28 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Una violenta ondata di maltempo sta interessando parte del Paese e in particolare la regione Lombardia dove il transito della prima perturbazione di settembre ha fatto registrare danni e criticità da Milano a Brescia fino a Bergamo.

Maltempo a Milano, piogge intense: un tronco cade su una automobile

Dopo settimane segnate dal caldo africano e da intense e prolungate ondate di calore, il maltempo è tornato sulla città di Milano con fenomeni temporaleschi intensi e violenti.

Forti temporali con tuoni e lampi hanno colpito il capoluogo lombardo spingendo la Protezione Civile a diramare lo stato di allerta arancione di moderata criticità per piogge e vento. Chiusi i parchi pubblici e i cimiteri e rinviati anche concerti ed eventi.

Le piogge intense hanno causato lo straripamento del fiume Lambro che ha allagato via Rilke e via Camaldoli costringendo all'evacuazione nel Parco Lambro della Comunità Ceas. Al momento la situazione è rientrata, ma il controllo della Protezione Civile resta costante sul livello del fiume, mentre sono state installate della paratie per proteggere le attività commerciali. Anche il Seveso, il fiume a nord della città, nelle ultime ore è cresciuto quasi fino all'attivazione della vasca.

Marco Granelli, l'assessore alla Protezione Civile, ha comunicato: "Le piogge sono state intense fino alle 2.30 e in 24 ore sono caduti quasi 100 millimetri di pioggia al metro quadrato nella parte nord della città come a Cinisello Balsamo (Milano) e Monza".

Non si registrano danni importanti anche se le violente piogge hanno causato la caduta di rami sulle strade, ma anche di alberi: uno si è abbattuto in via Carpi bloccando diverse automobili in un sottopasso in viale Martesana a Vimodrone, mentre in zona Porta Venezia il crollo di un tronco su una vettura parcheggiata.

Maltempo in Lombardia: disagi da Brescia a Bergamo

Tra le zone più colpite dalla forte ondata di maltempo in Lombardia c'è sicuramente la città di Brescia dove si sono registrati 50 interventi da parte dei Vigili del Fuoco. Violenti piogge e grandinate hanno colpito diverse zone, tra cui la Valcamonica, il Sebino, la Valtrompia e la Bassa. A Cigole, in provincia di Brescia, una tromba d'aria ha distrutto tutto facendo registrare danni ingenti.

Le continue piogge hanno causato anche l'allagamento di sottopassi e strade a Travagliato, Ospitaletto, Sarezzo e Ponte Zanano e Manerbio. Proprio il Comune di Manerbio sui social ha condiviso un messaggio indirizzato ai cittadini: "A seguito del forte temporale che ha interessato Manerbio nelle prime ore della mattinata odierna, si informa la cittadinanza che, a causa della caduta di alcuni alberi, sono attualmente chiuse al transito veicolare: via Cremona, dalla rotatoria Bonaventi in direzione di Bassano Bresciano; via Strada per Cadignano, dopo la rotatoria Dimmidisì in direzione di Verolanuova. Sono già stati allertati i soccorsi, che stanno intervenendo per la rimozione delle piante cadute e per consentire la riapertura delle strade nel più breve tempo possibile. Si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione e ad evitare, le strade interessate dalle chiusure".

Il maltempo ha causato forti disagi anche a Bergamo e provincia dove si sono registrate piogge battenti e grandinate. Diversi gli incidenti causati dalla presenza di acqua sulla carreggiata.

Intanto anche nella giornata di oggi, giovedì 10 settembre 2026, resta alto il livello di allerta considerando che il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato nella Regione Lombardia lo stato di allerta meteo per rischio piogge, rischio idraulico ed idrogeologico nelle seguenti zone:

Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Laghi e Prealpi Varesine, Appennino pavese, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale.

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Ultimo aggiornamento Giovedì 10 Settembre ore 20:45

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