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Maltempo in Toscana, trombe d’aria sulla costa: danni a Viareggio

Ingenti danni a Viareggio causati dal forte vento. Il maltempo sta colpendo duramente la Toscana e causando problemi in diverse zone. Le ultime news.
Clima10 Settembre 2026 - ore 15:32 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Nelle ultime ore il maltempo in Toscana ha causato numerosi disagi. Alcune zone della regione sono state colpite duramente soprattutto dal vento forte, tanto che si sono verificate trombe d'aria sulla costa, pioggia battente e grandine.

I danni maggiori di registrano a Viareggio. A Firenze sono stati chiusi i parchi e i giardini per sicurezza. Ecco tutte le ultime news sulla situazione dopo il persistere di questa perturbazione che ha fatto sì crollare di 10 gradi le temperature, ma ha anche causato ingenti danni per via della presenza di fenomeni atmosferici particolarmente intensi.

Maltempo in Toscana: la situazione dopo le ultime ore a Viareggio e a Forte dei Marmi

Il maltempo in Toscana si è presentato attraverso una violenta e impressionante cella temporalesca. A pagare il prezzo più alto è stata la Versilia e soprattutto la città di Viareggio che è stata flagellata da una tromba d’aria e da raffiche di vento oltre i 120 chilometri orari.

In città il fortissimo vento ha sradicato alberi imponenti, danneggiato abitazioni private, locali, strade e impedito così la viabilità. Distrutte anche le tende e diversi stabilimenti balneari. Sono stati oltretutto colpiti pesantemente i cantieri navali della zona. L’area del Beach Stadium, dove sono in corso gli Europei di beach soccer, è stata temporaneamente evacuata. Per colpa del maltempo è quindi stata interrotta l'accesissima sfida tra Ucraina e Svizzera.

Forte dei Marmi, Vittoria Apuana e Cinquale sono invece state colpite da una grandinata con chicchi grandi come palline da tennis. Si contano nella zona ingenti danni. Distrutti tetti, finestre, coperture, tende, ma soprattutto automobili.

Gli altri danni: la zona della Lunigiana, il Fiorentino e le altre zone

In Lunigiana sono caduti ben 80 millimetri di pioggia in brevissimo tempo. In diverse località si registrano allagamenti negli scantinati e disagi alla circolazione stradale.

Nel Fiorentino, invece, i vigili del fuoco sono stati impegnati in decine di interventi per piante cadute tra Figline Valdarno, Reggello e Rignano sull’Arno, mentre nel Valdarno Aretino le strade si sono trasformate in veri e propri fiumi in piena e la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire per ripristinare la viabilità e aiutare a spalare acqua e fango da cantine, garage, negozi o abitazioni.

Nel Grossetano si sono registrati appartamenti e scantinati allagati, sottopassi invasi dall’acqua con auto e mezzi pesanti bloccati, alberi abbattuti dalle raffiche di vento. In generale in tutta la Toscana, nelle ultime dodici ore, sono stati registrati oltre 63.000 fulmini e circa 6.000 utenze sono rimaste in black out.

Quando terminerà questa ondata di forte maltempo in Toscana? Un miglioramento del meteo è atteso per la giornata di venerdì. Si attendono però ulteriori sviluppi.

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Ultimo aggiornamento Giovedì 10 Settembre ore 21:01

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