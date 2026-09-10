Maltempo in Friuli Venezia Giulia. Donna muore annegata in un sottopasso

Il maltempo, con temporali, fulmini, precipitazioni abbondanti, ha colpito con forza il Friuli Venezia Giulia provocando una vittima.

La tragedia a Latisana (Udine)

Una donna è morta annegata, intrappolata nella sua auto che era rimasta bloccata in un sottopasso allagato. La tragedia è avvenuta stamani a Paludo di Latisana, in provincia di Udine. Un carabiniere si è tuffato per salvare la donna, una pensionata 83enne di San Michele al Tagliamento. È riuscito a portarla fuori dall'abitacolo, in cui era rimasta intrappolata, ma purtroppo è deceduta lo stesso.

Maltempo in Friuli Venezia Giulia, Trieste la più colpita

A Trieste si sono registrati diversi disagi sia sul fronte dei trasporti ferroviari sia sulla viabilità cittadina. Le linee ferroviarie Venezia-Trieste e Trieste-Gorizia hanno subito interruzioni a causa di problemi agli impianti di gestione del traffico.

Numerose strade del capoluogo sono state inoltre interessate da allagamenti e dal sollevamento dei tombini. Trieste è risultata l’area maggiormente colpita della regione, con numerosi interventi dei vigili del fuoco.

Il maltempo continua a interessare il Nordest, con Veneto e Friuli Venezia Giulia alle prese con forti piogge, temporali e raffiche di vento. Il peggioramento ha provocato diversi disagi, tra alberi abbattuti, strade invase dall’acqua e problemi alla circolazione. Il calo delle temperature ha inoltre reso particolarmente evidente lo sbalzo termico tra le ore diurne e quelle notturne.

Tra Bibione e Caorle numerose strade si sono allagate, creando difficoltà sia ai residenti sia ai turisti. I problemi hanno coinvolto anche il trasporto ferroviario, con ritardi che a Portogruaro hanno raggiunto i 90 minuti. Sulla tratta Venezia-Trieste la circolazione è stata temporaneamente interrotta tra Portogruaro e Latisana a causa delle condizioni meteorologiche. I tecnici di Rfi sono intervenuti per ripristinare la regolarità del servizio.

A #Trieste è arrivata dal mare la pioggia a tutta velocità pic.twitter.com/RxaS0uRudS — Giulio GMDB 🐢☀️ (@gmdb) September 9, 2026

Particolarmente colpita è stata Trieste, dove i vigili del fuoco hanno effettuato circa 30 interventi in poche ore. La maggior parte delle richieste ha riguardato alberi e rami caduti o diventati pericolanti. Sono intervenuti anche i sommozzatori per prestare soccorso a due imbarcazioni in difficoltà, una nei pressi di Sistiana e l’altra a Muggia.

A Gorizia e Pordenone sono stati invece effettuati complessivamente dieci interventi legati al maltempo, cinque per ciascun comando. Le autorità continuano a monitorare la situazione, già segnalata dalla Protezione civile con un’allerta meteo di colore giallo.

Meteo in Friuli Venezia Giulia, piogge intense e temperature in calo

Giovedì 10 settembre il Friuli Venezia Giulia sarà interessato da una marcata fase di maltempo, con cielo prevalentemente nuvoloso e precipitazioni diffuse. Le piogge potranno risultare abbondanti e, soprattutto lungo la costa e nelle aree orientali, assumere anche forte intensità e carattere temporalesco.

A rendere più instabili le condizioni atmosferiche contribuiranno anche i venti, con correnti orientali e Bora generalmente moderate. Non sono esclusi rinforzi del vento nelle zone maggiormente esposte, aumentando la sensazione di una giornata tipicamente autunnale. Il calo termico sarà particolarmente evidente, con valori inferiori rispetto alla media del periodo.

In pianura le temperature oscilleranno tra 16 e 18 gradi durante la notte e raggiungeranno al massimo 18-20 gradi nel pomeriggio. Lungo la costa sono previste minime comprese tra 18 e 20 gradi e massime tra 20 e 22 gradi. In montagna il termometro si fermerà intorno ai 13 gradi a quota 1000 metri e ai 9 gradi sui 2000 metri. La situazione più perturbata è attesa tra il litorale e il settore orientale della regione, dove potranno verificarsi rovesci e temporali.