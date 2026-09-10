Meteo, il caldo è al capolinea: temperature in calo anche di 10°C al Centro-Nord. Le previsioni in Italia

La prima intensa perturbazione di settembre 2026 è arrivata su gran parte delle regioni del Nord Italia facendo registrare danni e criticità in diverse regioni. Da oggi il maltempo raggiunge anche la Sardegna e le regioni del Centro, mentre nel fine settimana è previsto un peggioramento anche al Sud.

Maltempo diffuso in Italia: è la fine della sesta ondata di calore dell'estate 2026

Stop alla lunga ed anomala fase di caldo che ha fatto registrare nella prima settimana di settembre 2026 temperature anomale e da record come se fossimo ancora in piena estate. L'arrivo della prima perturbazione atlantica, la n.1 di settembre, si è fatta sentire con fenomeni temporaleschi intensi e violenti sotto forma di nubifragi e grandinate sulle regioni del Nord dove si sono registrati allagamenti, disagi e danni.

Piogge e rovesci anche in gran parte del Centro e Sardegna, mentre il Sud e la Sicilia sono, al momento, rimaste ai margini di questa forte ondata di maltempo. Le correnti temperate che accompagnano il transito della perturbazione hanno fatto crollare le temperature di anche -10 gradi in diverse zone del Nord e Toscana.

Tra venerdì 11 e sabato 12 la perturbazione si allontanerà verso i Balcani in un transito che coinvolgerà anche le regioni del Sud dove è prevista la fine definitiva della sesta ondata di calore. Da domenica 13 settembre, dati alla mano, si delinea l'espansione dell’Anticiclone delle Azzorre sull’Europa centro-meridionale e il Mediterraneo con il ritorno di un clima stabile e soleggiato con un rialzo delle temperature, ma senza eccessi.

Entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, giovedì 10 settembre 2026: bel tempo soleggiato al Sud e Sicilia, mentre schiarite su Abruzzo e Molise. Nuvole nel resto del Paese con il rischio di piogge e temporali sulle regioni del Nord, centrali tirreniche, Umbria, Marche e Sardegna. In calo le temperature massime al Nord, settore tirrenico e in Sardegna con valori al di sotto della media. Caldo, invece, al Sud con picchi fino a 35-36 gradi.

Venerdì 11 settembre 2026 nuvole sparse su gran parte del Paese con schiarite diffuse sulle regioni di Nord-Ovest, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Non si escludono nel corso della giornata fenomeni temporaleschi su Veneto, settore adriatico, Appennino, Campania, Basilicata e ovest della Sicilia. In lieve crescita le temperature massime al Nord e Toscana, mentre calano al Sud e in Sicilia.

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Dopo aver interessato gran parte delle regioni del Nord e del Centro, la prima perturbazione del mese di settembre 2026 si dirigerà tra venerdì 11 e sabato 12 sulle regioni del Sud e Sicilia mettendo così fine alla sesta ondata di calore.

Da domenica 13 settembre si delinea un miglioramento generale complice il transito dell'Anticiclone delle Azzorre che ripristinerà lungo tutto lo stivale con un clima stabile e soleggiato con temperature in aumento. Dal punto di vista termico, infatti, tra lunedì 14 e domenica 20 dovrebbero registrarsi valori tra i 25-30 gradi, mentre da mercoledì 16 o giovedì 17 non si esclude il superamento della soglia dei 30 gradi.

Nel dettaglio: la giornata di sabato 12 settembre clima instabile sulle regioni del Sud e Sicilia con il rischio di piogge e temporali diffusi. Nel resto d'Italia tempo discreto con alternanza di sole e nuvole. In calo le temperature massime al Sud con picchi tra i 32-33 gradi su Puglia, Calabria e Sicilia, mentre valori al di sotto die 30°C nel resto del Paese.

Domenica 13 settembre 2026 ancora maltempo al Sud, in particolare su Puglia, Calabria e Sicilia. Bel tempo soleggiato nel resto del Paese con temperature che non supereranno mai i 30-31°C dopo mesi di caldo africano, mentre al Nord previsti picchi massimi di 27-28 gradi.