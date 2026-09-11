Maltempo a Roma, la città va in tilt: temporali, allagamenti e alberi caduti su automobili

Una giornata di piogge e temporali a Roma dopo settimane segnate dal dominio dell'anticiclone africano. Nel giro di poche ore si sono registrati diversi nubifragi che hanno mandato in tilt la città con allagamenti, strade interrotte disagi alla circolazione, metro chiuse, alberi caduti e criticità.

Maltempo a Roma, nubifragi con alberi caduti e strade allagate

Una violenta ondata di maltempo ha colpito la città di Roma nelle ultime ore facendo registrare danni ingenti e criticità importanti in diverse zone. Dopo settimane di caldo intenso con l'arrivo della prima perturbazione di settembre si è scatenata una tempesta di acqua, fulmini e tuoni con nubifragi e violenti temporali che hanno mandato in tilt il traffico, causato allagamenti con tombini saltati e caduta di alberi.

#Maltempo #Roma: da stamattina portati a termine dai #vigilidefuoco oltre 120 interventi di soccorso per danni connessi a pioggia e vento [#10settembre 17:00]



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Disagi in diverse zone della città: nei pressi della Stazione Aurelia le forti piogge si sono accumulate creando un fiume d'acqua che ha bloccato il traffico. Alberi caduti in Piazza Dante, uno di questi ha colpito sei auto in sosta. Un uomo, invece, è stato colpito mentre si trovava a bordo della sua vettura, dalla caduta di un pino su via Ardeatina. L'uomo è stato trasportato in codice rosso al San Camillo.

Anche nel cuore di Prati si è registrata la caduta di un ramo su una macchina nei pressi della casa del presidente del Senato Ignazio La Russa. Alberi e rami sono caduti anche in via Stazzema e via Pienza, nel III municipio. Altri alberi sono crollati lungo via Ostiense, in direzione Roma, ma anche all’altezza di Vitinia, e in via Lanciani, nei pressi della zona dell'Università Sapienza.

Maltempo a Roma: boom di richieste ai Vigili del Fuoco

La forte ondata di maltempo che ha colpito la città di Roma nella giornata di giovedì 10 settembre 2026 ha richiesto anche l'immediata chiusura di 4 linee della metropolitana per "danni da maltempo". Le piogge battenti hanno allagato diversi ingressi rendendo inagibili le fermate di Cinecittà, Lucio Sestio e Subaugusta e Anagnina.

Maltempo a Roma, Metro A in tilt: chiuse le stazioni Subaugusta, Cinecittà e Lucio Sestio! 🚇🌧️



Avete subito disagi sulle metropolitane a causa del nubifragio? Raccontatecelo nei commenti! 👇



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Tanta paura per i residenti in via del Casale di San Pio V, tra piazza Carpegna e via Boccea all'Aurelio, per la caduta di un pino colpito da un fulmine. L'albero ha preso fuoco colpendo la linea elettrica della Metro B, tra le stazioni di Santa Maria del Soccorso e Ponte Mammolo. La violenta ondata di maltempo ha fatto registrare 120 interventi dei Vigili del Fuoco di cui 50 solo per la caduta di rami ed alberi sulle strade, anche se i dati di Roma Capitale segnalano più di 350 interventi richiesti.