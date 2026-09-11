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Meteo, prossima settimana con l’anticiclone delle Azzorre: quanto durerà e cosa cambia

Dopo il maltempo del weekend, sull’Italia è atteso un deciso miglioramento grazie alla rimonta dell’Anticiclone delle Azzorre. Temperature in aumento e clima da tarda estate, ma la stabilità potrebbe durare solo pochi giorni.
Clima11 Settembre 2026 - ore 15:45 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Dopo il passaggio della prima perturbazione di settembre, il meteo della prossima settimana potrebbe essere caratterizzato dal ritorno dell’Anticiclone delle Azzorre, destinato a estendersi verso l’Europa centrale e il Mediterraneo centro-occidentale.

La conseguenza sarà una fase di tempo più stabile su gran parte dell’Italia, accompagnata da un progressivo aumento delle temperature. Non si tratterà però di una nuova ondata di caldo intenso: i valori resteranno generalmente più vicini alle medie del periodo, pur con qualche grado in più soprattutto al Centro-Nord.

Anticiclone delle Azzorre in arrivo: quando torna il bel tempo

Il miglioramento dovrebbe iniziare già nel corso di domenica, quando gran parte del Paese tornerà a essere interessata da condizioni più soleggiate.

Qualche residuo episodio di instabilità potrà insistere ancora all’estremo Sud e soprattutto sulla Sicilia, mentre sul resto dell’Italia l’aumento della pressione favorirà condizioni decisamente più stabili. La fase più favorevole è attesa tra lunedì 14 e martedì 15 settembre, con ampie schiarite e precipitazioni generalmente assenti sulla maggior parte delle regioni.

Temperature in aumento: torna il caldo, ma senza eccessi

Con il rafforzamento dell’alta pressione torneranno a salire anche le temperature. Al Centro-Nord i valori potrebbero portarsi 2-4 gradi sopra le medie stagionali, mentre le massime potrebbero nuovamente avvicinarsi o superare localmente i 30 gradi.

Si tratterà comunque di un caldo tipico della tarda estate, decisamente meno intenso rispetto alle fasi più calde vissute durante i mesi estivi. Il clima sarà quindi generalmente gradevole, con giornate soleggiate e temperature elevate soprattutto nelle ore pomeridiane.

Quanto durerà l’Anticiclone delle Azzorre

La fase anticiclonica potrebbe però avere una durata piuttosto breve. Secondo le attuali proiezioni, già da mercoledì 16 settembre l’alta pressione potrebbe iniziare a indebolirsi sulle regioni settentrionali a causa dell’avvicinamento di una nuova perturbazione atlantica.

Le prime piogge potrebbero interessare soprattutto il Nord-Est, mentre nel corso di giovedì 17 settembre l’instabilità potrebbe estendersi verso le regioni centrali e il versante adriatico. La traiettoria della perturbazione resta ancora da definire con precisione e saranno necessari nuovi aggiornamenti per capire quali zone saranno maggiormente coinvolte.

Meteo prossima settimana: stabilità fino a metà settimana

Lo scenario più probabile indica quindi una prima parte della settimana caratterizzata da sole, alta pressione e temperature in aumento, seguita da un possibile nuovo cambiamento tra mercoledì e giovedì.

L’Anticiclone delle Azzorre dovrebbe dunque garantire alcuni giorni di clima stabile e da tarda estate, ma senza instaurarsi in maniera duratura sull’Italia. La seconda parte della settimana potrebbe riportare condizioni più variabili e temperature nuovamente più vicine alle medie tipiche di settembre.

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Ultimo aggiornamento Venerdì 11 Settembre ore 21:22

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