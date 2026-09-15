Meteo, nuova perturbazione sull’Italia da mercoledì 16: le zone interessate e quanto durerà

Il tempo sta per cambiare nuovamente sull’Italia. Dopo una prima parte della settimana caratterizzata da condizioni prevalentemente stabili, da mercoledì 16 settembre arriverà la seconda perturbazione del mese, destinata ad aprire una fase più instabile su buona parte del Paese.

Il peggioramento partirà dal Nord Italia e diventerà più evidente tra la serata di mercoledì e la giornata di giovedì 17 settembre, quando sono previsti temporali diffusi e localmente intensi. Le previsioni sono confermate dagli ultimi aggiornamenti meteorologici disponibili.

Meteo mercoledì 16 settembre: dove arriveranno i temporali

La giornata di mercoledì 16 settembre inizierà ancora con condizioni relativamente tranquille su gran parte dell’Italia. Al Centro-Sud prevarrà il sole, anche se qualche episodio di instabilità potrà interessare le zone interne della Puglia, la Calabria e la Sicilia.

Situazione differente al Nord, dove le nuvole aumenteranno già nel corso della mattinata. Nel pomeriggio i primi rovesci e temporali interesseranno soprattutto Alpi, Prealpi e Appennino ligure.

Il peggioramento più significativo è previsto però tra la sera e la notte, quando piogge e temporali potranno estendersi a gran parte delle regioni settentrionali.

Alcuni fenomeni potrebbero risultare localmente forti, con possibilità di precipitazioni molto abbondanti, grandine e raffiche di vento. Anche il bollettino di vigilanza della Protezione Civile indica per il 16 settembre precipitazioni sparse o temporalesche soprattutto su Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Liguria e Veneto, con fenomeni anche su Friuli Venezia Giulia ed Emilia occidentale.

Giovedì 17 settembre maltempo al Nord: coinvolto anche il Centro

Giovedì 17 settembre sarà probabilmente la giornata più perturbata al Nord. Piogge e temporali saranno diffusi già dalle prime ore, con fenomeni che potranno risultare forti e persistenti soprattutto in Lombardia e Veneto.

Durante il pomeriggio la perturbazione avanzerà verso il Centro, coinvolgendo in particolare:

Toscana

Umbria

Marche

Al Nord-Est il rischio di temporali intensi potrebbe persistere anche in serata.

Il Centro Funzionale della Regione Toscana conferma, ad esempio, per giovedì il passaggio di una perturbazione accompagnata da piogge e temporali, insieme a una sensibile diminuzione delle temperature massime.

Temperature in calo: dove farà più fresco

Il passaggio della perturbazione porterà anche un sensibile calo termico. La diminuzione delle temperature inizierà dalle regioni settentrionali per poi coinvolgere progressivamente parte del Centro e la Sardegna.

Al Sud, invece, il caldo resisterà più a lungo e in alcune zone le temperature potranno ancora raggiungere valori prossimi ai 30 gradi. Entro il fine settimana, tuttavia, le temperature massime dovrebbero riportarsi su valori più vicini alle medie tipiche della seconda metà di settembre in buona parte d’Italia.

Quanto durerà il maltempo sull’Italia?

La fase instabile non dovrebbe concludersi giovedì. Nella giornata di venerdì 18 settembre la perturbazione tenderà a spostarsi verso le regioni centrali e meridionali, lasciando condizioni ancora variabili e possibilità di piogge e rovesci in diverse zone.

Tra venerdì 18 e sabato 19 settembre, secondo le attuali proiezioni, l’instabilità dovrebbe concentrarsi soprattutto al Centro-Sud. Sabato potrebbero quindi verificarsi nuove piogge e temporali tra l'alto Adriatico e diverse regioni del Centro-Sud, mentre al Nord è previsto un progressivo miglioramento.

Meteo weekend 19-20 settembre: quando torna il bel tempo

Le previsioni per il fine settimana presentano ancora un margine di incertezza maggiore. Sabato 19 settembre potrebbe trascorrere con condizioni ancora instabili soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole, mentre il Nord dovrebbe beneficiare di un miglioramento più deciso.

La situazione potrebbe cambiare ulteriormente domenica 20 settembre, quando l'anticiclone dovrebbe iniziare a rinforzarsi nuovamente sull'Italia.

L'instabilità potrebbe quindi rimanere confinata all'estremo Sud, mentre sul resto del Paese dovrebbe tornare un tempo più stabile.

In sintesi, la nuova fase di maltempo dovrebbe iniziare mercoledì 16 settembre al Nord, raggiungere il momento più significativo tra mercoledì sera e giovedì 17 e trasferirsi progressivamente verso il Centro-Sud tra venerdì e sabato. Un miglioramento più generalizzato è al momento possibile da domenica 20 settembre. Le previsioni relative al weekend potranno ancora subire modifiche e andranno confermate con i prossimi aggiornamenti.