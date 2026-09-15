Inverno 2026-2027, temperature miti e poca neve in Europa? Cosa può succedere con El Niño

Che inverno sarà quello del 2026-2027 in Europa e in Italia? A metà settembre iniziano ad arrivare indicazioni più interessanti dai principali centri meteorologici internazionali. E quest’anno l’attenzione è concentrata soprattutto su El Niño, che si sta rafforzando nel Pacifico tropicale e potrebbe raggiungere un’intensità particolarmente elevata proprio tra l’autunno e l’inverno.

Secondo l’ultimo aggiornamento del Copernicus Climate Change Service (C3S), pubblicato il 10 settembre 2026, le prime indicazioni per l’inverno europeo favoriscono condizioni complessivamente miti, con temperature superiori alla media sulla quasi totalità delle aree continentali europee.

Inverno 2026-2027: cosa prevedono i modelli per l’Europa

La tendenza più evidente emersa dalle previsioni stagionali riguarda le temperature. Copernicus segnala per il trimestre invernale una maggiore probabilità di valori superiori alle medie climatiche praticamente su tutte le terre emerse europee. Per gran parte del continente viene inoltre prospettata una stagione più piovosa della media, con alcune eccezioni nelle aree più settentrionali e meridionali.

Questo non significa, però, che l’Europa trascorrerà tre mesi senza freddo. Le previsioni stagionali descrivono infatti una tendenza media su un periodo di diversi mesi e non permettono di stabilire oggi se, per esempio, durante gennaio 2027 arriveranno una o più intense ondate di freddo. Anche all’interno di un inverno complessivamente mite possono quindi verificarsi periodi molto freddi, nevicate e bruschi cambiamenti meteorologici.

El Niño 2026 potrebbe diventare eccezionalmente forte

A rendere particolare l’inverno 2026-2027 è l’evoluzione di El Niño, il fenomeno climatico legato al riscaldamento anomalo delle acque del Pacifico equatoriale.

Il Climate Prediction Center della NOAA, nell’aggiornamento del 10 settembre 2026, ha confermato che El Niño si sta ulteriormente rafforzando. Gli esperti indicano una probabilità superiore al 90% che l’evento raggiunga un’intensità “molto forte” durante l’autunno e l’inverno 2026-2027.

Per il periodo ottobre-dicembre 2026, l'agenzia americana NOAA stima inoltre una probabilità del 75% che l’evento raggiunga livelli eccezionali rispetto alla serie storica utilizzata dall’ente statunitense.

Anche l’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO) conferma uno scenario particolarmente significativo: secondo l’aggiornamento pubblicato il 3 settembre, la probabilità che El Niño persista fino al trimestre dicembre 2026-febbraio 2027 è prossima al 100%.

Ci sarà poca neve nell’inverno 2026-2027?

È ancora troppo presto per affermare che l’inverno 2026-2027 sarà caratterizzato da poca neve in tutta Europa.

Tuttavia, un inverno mediamente più caldo può creare condizioni meno favorevoli alle nevicate soprattutto nelle pianure e alle quote basse e medio-basse, perché una maggiore quantità delle precipitazioni può cadere sotto forma di pioggia anziché neve.

La situazione può essere molto diversa sulle montagne e alle quote elevate. Se le precipitazioni saranno abbondanti e le temperature sufficientemente basse, Alpi e altre zone montane potrebbero comunque ricevere nevicate importanti.

Il punto fondamentale è quindi distinguere tra quantità di precipitazioni e quantità di neve: un inverno più piovoso non è automaticamente un inverno più nevoso.

Che inverno sarà in Italia nel 2026-2027?

Per quanto riguarda l’Italia, le indicazioni disponibili a settembre suggeriscono una maggiore probabilità di temperature complessivamente superiori alla norma anche durante l’inverno. Non è però possibile stabilire con diversi mesi di anticipo quanta neve cadrà sulle Alpi, sugli Appennini o nelle città italiane.

L’Italia si trova inoltre in una zona particolarmente sensibile alle variazioni della circolazione atmosferica sul Mediterraneo: la posizione delle perturbazioni, delle aree di alta pressione e delle discese di aria fredda può modificare significativamente le condizioni meteorologiche anche nell’arco di poche settimane.

Per conoscere in maniera più attendibile l’andamento di dicembre, gennaio e febbraio serviranno quindi gli aggiornamenti dei modelli tra ottobre e novembre 2026.

El Niño significa automaticamente inverno caldo in Europa?

No. El Niño non determina direttamente il tempo europeo. Il collegamento tra il Pacifico tropicale e l’Europa avviene attraverso complesse variazioni della circolazione atmosferica globale. Copernicus ed ECMWF ricordano che gli effetti del fenomeno ENSO sull’inverno europeo possono cambiare anche tra la prima e la seconda parte della stagione.

Anche il Met Office britannico sottolinea che El Niño rappresenta soltanto uno dei diversi fattori che influenzano il clima europeo: i suoi effetti sul continente sono generalmente più indiretti rispetto ad altre parti del mondo. Per questo motivo sarebbe scorretto affermare che El Niño porterà sicuramente un inverno caldo o senza neve.

Inverno 2026-2027: cosa sappiamo finora

Le indicazioni disponibili a settembre 2026 mostrano quindi un segnale verso un inverno più mite della media in gran parte dell’Europa, mentre El Niño dovrebbe rimanere molto intenso almeno fino alla parte centrale della stagione.

Per la neve, invece, l’incertezza è maggiore: le temperature più elevate potrebbero penalizzare soprattutto pianure e quote medio-basse, mentre sulle montagne lo scenario dipenderà dalla combinazione tra precipitazioni e temperature.

Le prossime emissioni stagionali di ottobre e novembre saranno decisive per capire se questa prima tendenza verso un inverno 2026-2027 mite in Europa verrà confermata o modificata.