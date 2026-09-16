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Meteo, cambia lo scenario: in arrivo temporali, grandine e temperature in calo. Le previsioni

Dopo l'Anticiclone delle Azzorre torna il maltempo su gran parte del Paese con allerte meteo per temporali e criticità.
Clima16 Settembre 2026 - ore 12:38 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Una nuova ondata di maltempo sta per colpire il nostro Paese complice il transito della seconda perturbazione di settembre 2026. Dopo la rimonta dell'Anticiclone delle Azzorre che ha garantito un clima stabile e soleggiato lungo tutto lo stivale, le piogge tornano protagoniste dapprima al Nord e poi al Centro-Sud.

Meteo, dopo il sole torna il maltempo in Italia

L'Italia si prepara a fare i conti l'arrivo della seconda perturbazione di settembre 2026 che in queste ore colpirà dapprima le regioni del Nord per poi scivolare, tra giovedì e venerdì, anche al Centro-Sud. Previsti fenomeni temporaleschi intensi e violenti con allerte meteo e un drastico calo delle temperature. Dopo giornate all'insegna del bel tempo con sole e temperature miti, il maltempo torna protagonista nel nostro Paese con un deciso peggioramento da oggi, mercoledì 16 settembre 2026, sulle regioni del Nord interessate da forti temporali. La perturbazione n.2 di settembre porterà maltempo diffuso dapprima sulle regioni settentrionali per poi interessare nei prossimi giorni anche il Centro-Sud con un conseguente calo delle temperature. Ancora incerta la tendenza meteo per il weekend con possibili condizioni di instabilità sulle regioni del Centro-Sud, mentre per domenica 20 settembre non si esclude bel tempo lungo tutto lo stivale.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, mercoledì 16 settembre 2026: nuvole sin dalle prime ore del mattino sulle zone di Nord-Ovest e bel tempo soleggiato nel resto del Paese. Dal pomeriggio alternanza di sole e nuvole al Nord ed estremo Sud con il rischio di piogge e temporali su Alpi, pianura piemontese, versante ionico della Calabria e Sicilia Orientale. In serata arriva il maltempo con fenomeni intensi e violenti su Lombardia, Veneto e pianure del Piemonte. In calo le temperature nelle zone alpine.

Giovedì 17 settembre 2026 maltempo diffuso al Nord con eventi estremo su Lombardia e Veneto. Nel pomeriggio gli effetti della perturbazione raggiungeranno anche la Toscana, Umbria e Marche, mentre non si escludono temporali forti al Nord-Est. Dal punto di vista termico un drastico calo delle temperature al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna, mentre al Sud ancora tanto caldo.

Meteo, che tempo farà nel weekend in Italia? La tendenza è ancora incerta

Con l'indebolirsi dell'alta pressione torna il maltempo su gran parte d'Italia con l'arrivo della perturbazione n.2 di settembre. Una violenta ondata di maltempo è attesa in questi giorni lungo tutto lo stivale con un clima instabile e variabile che dovrebbe perdurare almeno fino alla giornata di sabato/domenica.

Venerdì 18 settembre 2026 nuvole sparse con piogge intermittenti su gran parte d'Italia con temperature in calo al Nord-Est, regioni centrali e Sardegna. Al Nord si registrano valori al di sotto della media, mentre al Sud ancora picchi di 30 gradi.

Nella giornata di sabato 19 settembre 2026 ancora piogge e rovesci su alto Adriatico e Centro-Sud, mentre clima in miglioramento al Nord dove è previsto un clima più stabile con un aumento delle temperature massime.

Da domenica 20 settembre 2026 non si esclude un nuovo rinforzo dell’anticiclone che ripristinerà la stabilità su gran parte del Paese. Dal punto di vista termico, temperature ballerine al Nord, mentre al Sud permane il caldo con valori intorno ai 30°C.

Ancora incerta la tendenza meteo per la prossima settimana in Italia: da un lato c'è la rimonta dell'alta pressione con l'arrivo di una massa d'aria calda, mentre dall'altro correnti fresche ed instabili. Ad oggi non è chiaro chi avrà la meglio. Per questo motivo vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti meteo.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 16 Settembre ore 13:43

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