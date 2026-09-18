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Meteo, estate agli sgoccioli: clima instabile con temporali sull'Italia. Le previsioni

L'estate è definitivamente finita? Piogge e rovesci su molte zone del Paese, con un calo delle temperature.
Clima18 Settembre 2026 - ore 13:12 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima18 Settembre 2026 - ore 13:12 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Il passaggio della perturbazione n.2 di settembre 2026 continua a farsi sentire sull'Italia con un clima instabile e variabile segnato da piogge e temporali. In calo anche le temperature con valori anche sotto della media.

Meteo, estate verso la fine: Italia nella morsa del maltempo

Prosegue la violenta ondata di maltempo sull'Italia complice il transito della perturbazione n.2 di settembre 2026 che, dopo aver interessato le regioni del Nord, prosegue la sua corsa verso il Sud provocando un clima instabile e variabile.

In vista del weekend è previsto un miglioramento al Nord già da sabato 19 settembre, mentre al Centro-Sud la situazione resterà più dinamica e di conseguenza più instabile. Durante il fine settimana, infatti, non si esclude il rischio di rovesci e temporali diffusi su Sicilia, Sardegna e gran parte del Sud.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, venerdì 18 settembre 2026: alternanza di nuvole e sole su gran parte del Paese con il rischio di piogge e rovesci sulle regioni del Centro-Nord, ma anche Campania e zone interne tra Basilicata e Puglia, Sicilia ed est della Sardegna. Attenzione: sono possibili fenomeni temporaleschi intensi con il rischio di allerte meteo. Dal punto di vista termico, le temperature massime in drastico calo al Nord, mentre in crescita al Centro e stabili altrove.

Sabato 19 settembre 2026 torna il bel tempo al Nord fatta eccezione per una residua nuvolosità nelle prime ore del mattino sulla bassa valle padana, in Romagna e all’estremo Nord-Est. Nel resto d'Italia clima instabile e variabile con il rischio di piogge e temporali nelle aree interne e appenniniche del Centro-Sud, della Sardegna e della Sicilia. Non si escludono eventi meteorologici intensi tali da richiedere lo stato di allerta. In calo le temperature massime al Centro e Sardegna con valori compresi tra i 25-31 gradi.

Meteo, la tendenza per la prossima settimana in Italia

Che tempo farà la prossima settimana in Italia? Da domenica 20 settembre 2026 la tendenza meteo delinea il ritorno di un clima stabile, in particolare sulle regioni del Nord dove le schiarite saranno protagoniste con temperature in crescita. Al Centro-Sud, invece, permane un clima instabile e variabile con il rischio di piogge e rovesci sulle zone di montagna, versante ionico e nei settori orientali e meridionali delle Isole.

L'inizio della prossima settimana vede il nostro Paese diviso tra il ritorno di una massa d'aria calda e l'arrivo di correnti fredde ed instabili. Stando agli ultimi aggiornamenti per lunedì 21 settembre 2026 si delinea una giornata climaticamente stabile con caldo in aumento e temperature intorno ai 30°C.

Da martedì 22 settembre 2026 clima instabile e variabile per l'arrivo di correnti d'aria fresca dai Balcani che determineranno un drastico calo delle temperature con il rischio di isolati temporali.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 18 Settembre ore 15:24

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