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Allerta meteo gialla per piogge e criticità il 18 settembre 2026 in Italia: ecco dove

Scatta l'allerta meteo gialla per maltempo in Italia nella giornata di venerdì 18 settembre 2026: scopriamo le regioni a rischio.
Clima17 Settembre 2026 - ore 17:12 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Nuovo stato di allerta meteo gialla per la giornata di domani, venerdì 18 settembre 2026, in Italia. Scopriamo le regioni e zone interessate dal bollettino diramato dalla Protezione Civile.

Maltempo in Italia: dove scatta l'allerta gialla per piogge il 18 settembre 2026

Il transito della perturbazione n.2 di settembre 2026 continua a farsi sentire in gran parte del Paese con fenomeni temporaleschi intensi e violenti sulle regioni del Centro-Nord.

Anche per la giornata di domani, venerdì 18 settembre 2026, il Dipartimento della Protezione ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali in gran parte del Paese. Nelle prossime ore, infatti, sono previsti eventi meteorologici estremi e violenti tali da richiedere lo stato di allerta gialla.

Ecco le regioni e zone coinvolte nello stato di allerta meteo gialla per piogge il 18 settembre 2026:

  • Abruzzo: Marsica, Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno;
  • Basilicata;
  • Campania: Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini;
  • Lazio: Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene, Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord:
  • Lombardia: Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Appennino pavese, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale;
  • Marche;
  • Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro;
  • Puglia: Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno;
  • Sardegna: Bacini Flumendosa - Flumineddu;
  • Sicilia: Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Centro-Meridionale e isole Pelagie;
  • Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt, Ombrone Gr-Costa, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Fiora e Albegna, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Mugello-Val di Sieve, Romagna-Toscana, Valtiberina;
  • Umbria: Medio Tevere, Chiascio - Topino, Alto Tevere, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiani - Paglia.

Allerta meteo gialla per rischio idrogeologico il 18 settembre 2026 in Italia

Non solo, sempre per venerdì 18 settembre 2026, il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato anche un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità.

A seguire le regioni e zone interessate dall'allerta gialla per rischio idrogeologico il 18 settembre 2026 in Italia:

  • Abruzzo: Marsica, Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno;
  • Lombardia: Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano;
  • Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro;
  • Puglia: Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno;
  • Sicilia: Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Centro-Meridionale e isole Pelagie;
  • Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt, Ombrone Gr-Costa, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Fiora e Albegna, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Mugello-Val di Sieve, Romagna-Toscana, Valtiberina.
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Ultimo aggiornamento Giovedì 17 Settembre ore 22:42

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