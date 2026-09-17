Meteo Italia, aria fresca in arrivo: temperature in calo al Nord. Le previsioni

Una violenta ondata di maltempo sta interessando le regioni del Centro-Nord complice il transito della seconda perturbazione di settembre 2026. Piogge e temporali diffusi con il rischio di criticità ed allerte meteo.

Meteo, piogge e temporali al Centro-Nord, caldo al Sud

Una Italia climaticamente spaccata in due: la perturbazione n.2 di settembre è arrivata sulle regioni del Centro-Nord riportando piogge e rovesci intensi, mentre al Sud permane un clima caldo e soleggiato. Maltempo diffuso sulle regioni settentrionali dove sono previsti rovesci e temporali, anche di forte intensità, mentre da venerdì 18 settembre gli effetti della perturbazione si faranno sentire anche sulle regioni del Centro-Sud.

Dal punto di vista termico è previsto un deciso calo delle temperature, in particolare sulle regioni del Centro-Nord dove sono previsti valori al di sotto della media. La tendenza per il fine settimana è ancora molto incerta, ma le proiezioni delineano clima instabile al Sud e Isole.

Da domenica 20 settembre non si esclude il ritorno del sole. La giornata dovrebbe risultare in gran parte soleggiata, con un po’ di instabilità residua solo sulle estreme regioni meridionali. Le temperature invece dovrebbero oscillare attorno ai valori normali per il periodo.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, giovedì 17 settembre 2026: nuvole sin dalle prime ore del mattino sulle regioni del Nord e regioni centrali tirreniche con il rischio di fenomeni temporaleschi intensi e diffusi su quasi tutte le regioni del Nord a eccezione di Valle d’Aosta, Ponente Ligure, Emilia Orientale e Romagna. Al Sud, invece, bel tempo con temperature ancora miti.

Venerdì 18 settembre 2026 nuvole sparse da Nord a Sud con qualche schiarita sulle regioni meridionali. Durante il corso della giornata non si esclude il rischio di rovesci e temporali sulle regioni del Nord, ma anche del Centro, Campania, Basilicata e Sicilia orientale. Le temperature massime in calo in gran parte del Centro e in Sicilia, mentre in lieve aumento al Nord.

Meteo, che tempo farà nel weekend in Italia?

L'arrivo della perturbazione n.2 di settembre 2026 ha segnato il ritorno del maltempo esponendo l'Italia a correnti atlantiche responsabile di un clima instabile e variabile. Anche in vista del weekend non si esclude il rischio di rovesci e temporali su gran parte della Penisola, in particolare sulle regioni del Centro-Sud e Isole.

Nella giornata di sabato 19 settembre 2026 tempo in miglioramento al Nord con schiarite e sole, mentre piogge e rovesci su gran parte delle regioni del Centro, Sardegna e Sicilia. Dal pomeriggio il maltempo dovrebbe interessare anche l'Emilia Romagna, gran parte del Centro e le zone interne del Sud. Dal punto di vista termico, temperature in crescita al Nord, mentre in calo al Centro-Sud.

Anche domenica 20 settembre clima instabile e variabile sulle regioni meridionali e Sicilia, mentre al Nord è prevista la rimonta dell'alta pressione con tempo stabile e un rialzo delle temperature. Le regioni del Sud, invece, dovrebbe vivere il primo weekend senza sole con il rischio di piogge e un calo delle temperature che dovrebbe perdurare anche durante i primi giorni della prossima settimana. Attenzione: l'evoluzione al momento non è ancora certa, per questo motivo vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti meteo.