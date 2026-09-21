Meteo prossimi giorni: in arrivo altro maltempo e un calo delle temperature?

Cosa dicono le previsioni meteo per i prossimi giorni: è in arrivo altro maltempo con un ulteriore calo delle temperature? In realtà in questa prima parte della settimana l’alta pressione di matrice atlantica tenderà a rinforzare su gran parte dell’Italia favorendo un tempo prevalentemente asciutto salvo una locale instabilità residua all’estremo Sud.

Il nostro Paese verrà a trovarsi al margine orientale dell’anticiclone e quindi prossimo agli afflussi di aria più fredda diretti verso la penisola balcanica. Ciò significa che tra martedì e mercoledì assisteremo a un diffuso calo termico a iniziare dai settori adriatici dove risulterà anche più sensibile con valori anche sotto le medie stagionali. Ecco tutti i dettagli.

Meteo prossimi giorni: aria fredda sull'Adriatico

Le ultime news meteo per i prossimi giorni da domani faremo i conti con un calo termico che prenderà il via dai settori adriatici. I venti da nord-nordest responsabili di questo raffreddamento si smorzeranno però nella giornata di giovedì favorendo un rialzo termico ma solo temporaneo.

Nella seconda parte della giornata di giovedì si attende, secondo le ultime tendenze, l’arrivo di un’attiva perturbazione con conseguente peggioramento dapprima al Nordest e al Centro e poi tra venerdì e sabato anche nelle regioni meridionali dove andrà isolandosi un vortice di bassa pressione.

Cosa ci attende? Ultimi giorni della settimana con piogge e temporali anche di forte intensità, un deciso rinforzo dei venti ed un nuovo temporaneo calo delle temperature.

Nello specifico nella giornata di martedì 22 settembre avremo nubi sparse sulle regioni adriatiche e parte del Sud associate a sporadiche piogge sulla Puglia adriatica e i versanti tirrenici della Calabria e della Sicilia. Cielo sereno o poco nuvoloso nel resto d’Italia. Nel pomeriggio fase instabile in Calabria e Sicilia con locali rovesci o temporali possibili soprattutto tra l’interno e il basso Ionio; schiarite sull’Adriatico, nubi in aumento invece nell’ovest del Piemonte e nel basso Lazio dove non si esclude un breve rovescio nel Frusinate.

Mercoledì sarà probabilmente la giornata più “fredda” della settimana. Le regioni più esposte saranno quelle orientali dove il calo termico sarà più sensibile, mentre sarà più trascurabile su quelle occidentali. Seguirà un secondo impulso, con una traiettoria più meridiana: riuscirà ad entrare nel cuore del mar Mediterraneo e a scivolare lungo la Penisola tra giovedì notte e sabato, dando luogo ad una fase di tempo perturbato e localmente molto piovoso al Centro-Sud.

Il ritorno dell'estate: ecco quando

Quando farà capolino nuovamente l'estate? Ebbene l'autunno dovrà interrompersi, secondo le ultime tendenze meteo, tra domenica 27 e mercoledì 30 grazie ad una rimonta anticiclonica sub -tropicale più incisiva, che ripristinerà condizioni di tempo stabile e di caldo anomalo su tutto il Paese. A fine mese, infatti, si potrebbero di nuovo raggiungere i 29-30 gradi.