FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo prossimi giorni: in arrivo altro maltempo e un calo delle t...

Meteo prossimi giorni: in arrivo altro maltempo e un calo delle temperature?

Sole, ma aria fredda sull'Italia almeno fino a giovedì mattina. La giornata di giovedì vedrà andare in scena diversi cambiamenti che poeteranno poi ad un nuovo peggioramento verso gli ultimi giorni della settimana. Pioggia, vento e fenomeni intensi almeno fino a domenica.
Clima21 Settembre 2026 - ore 16:25 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima21 Settembre 2026 - ore 16:25 - Redatto da Redazione Meteo.it
InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google

Cosa dicono le previsioni meteo per i prossimi giorni: è in arrivo altro maltempo con un ulteriore calo delle temperature? In realtà in questa prima parte della settimana l’alta pressione di matrice atlantica tenderà a rinforzare su gran parte dell’Italia favorendo un tempo prevalentemente asciutto salvo una locale instabilità residua all’estremo Sud.

Il nostro Paese verrà a trovarsi al margine orientale dell’anticiclone e quindi prossimo agli afflussi di aria più fredda diretti verso la penisola balcanica. Ciò significa che tra martedì e mercoledì assisteremo a un diffuso calo termico a iniziare dai settori adriatici dove risulterà anche più sensibile con valori anche sotto le medie stagionali. Ecco tutti i dettagli.

Meteo prossimi giorni: aria fredda sull'Adriatico

Le ultime news meteo per i prossimi giorni da domani faremo i conti con un calo termico che prenderà il via dai settori adriatici. I venti da nord-nordest responsabili di questo raffreddamento si smorzeranno però nella giornata di giovedì favorendo un rialzo termico ma solo temporaneo.

Nella seconda parte della giornata di giovedì si attende, secondo le ultime tendenze, l’arrivo di un’attiva perturbazione con conseguente peggioramento dapprima al Nordest e al Centro e poi tra venerdì e sabato anche nelle regioni meridionali dove andrà isolandosi un vortice di bassa pressione.

Cosa ci attende? Ultimi giorni della settimana con piogge e temporali anche di forte intensità, un deciso rinforzo dei venti ed un nuovo temporaneo calo delle temperature.

Nello specifico nella giornata di martedì 22 settembre avremo nubi sparse sulle regioni adriatiche e parte del Sud associate a sporadiche piogge sulla Puglia adriatica e i versanti tirrenici della Calabria e della Sicilia. Cielo sereno o poco nuvoloso nel resto d’Italia. Nel pomeriggio fase instabile in Calabria e Sicilia con locali rovesci o temporali possibili soprattutto tra l’interno e il basso Ionio; schiarite sull’Adriatico, nubi in aumento invece nell’ovest del Piemonte e nel basso Lazio dove non si esclude un breve rovescio nel Frusinate.

Mercoledì sarà probabilmente la giornata più “fredda” della settimana. Le regioni più esposte saranno quelle orientali dove il calo termico sarà più sensibile, mentre sarà più trascurabile su quelle occidentali. Seguirà un secondo impulso, con una traiettoria più meridiana: riuscirà ad entrare nel cuore del mar Mediterraneo e a scivolare lungo la Penisola tra giovedì notte e sabato, dando luogo ad una fase di tempo perturbato e localmente molto piovoso al Centro-Sud.

Il ritorno dell'estate: ecco quando

Quando farà capolino nuovamente l'estate? Ebbene l'autunno dovrà interrompersi, secondo le ultime tendenze meteo, tra domenica 27 e mercoledì 30 grazie ad una rimonta anticiclonica sub -tropicale più incisiva, che ripristinerà condizioni di tempo stabile e di caldo anomalo su tutto il Paese. A fine mese, infatti, si potrebbero di nuovo raggiungere i 29-30 gradi.

Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, brusco calo delle temperature in Europa: irrompe l'aria artica e torna la neve
    Clima21 Settembre 2026

    Meteo, brusco calo delle temperature in Europa: irrompe l'aria artica e torna la neve

    Un’imponente configurazione atmosferica favorisce la discesa di aria polare verso i Balcani e il Mediterraneo orientale.
  • Meteo, estate agli sgoccioli: clima instabile con temporali sull'Italia. Le previsioni
    Clima18 Settembre 2026

    Meteo, estate agli sgoccioli: clima instabile con temporali sull'Italia. Le previsioni

    L'estate è definitivamente finita? Piogge e rovesci su molte zone del Paese, con un calo delle temperature.
  • Meteo, allerta gialla per piogge e criticità il 19 settembre 2026 in Italia: le regioni a rischio
    Clima18 Settembre 2026

    Meteo, allerta gialla per piogge e criticità il 19 settembre 2026 in Italia: le regioni a rischio

    Prosegue l'ondata di maltempo in Italia con una nuova allerta meteo gialla diramata per il 19 settembre 2026 in Italia. Ecco dove.
  • Allerta meteo gialla per piogge e criticità il 18 settembre 2026 in Italia: ecco dove
    Clima17 Settembre 2026

    Allerta meteo gialla per piogge e criticità il 18 settembre 2026 in Italia: ecco dove

    Scatta l'allerta meteo gialla per maltempo in Italia nella giornata di venerdì 18 settembre 2026: scopriamo le regioni a rischio.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, perturbazione in arrivo tra il 24 e il 25 settembre: la tendenza
Tendenza21 Settembre 2026
Meteo, perturbazione in arrivo tra il 24 e il 25 settembre: la tendenza
Rapida perturbazione su Nordest e Centro-sud con piogge, temporali e rinforzo dei venti. Temperature altalenanti. La tendenza meteo dal 24 settembre
Meteo, da metà settimana aria più fresca e valori più vicini alla norma ma durerà poco
Tendenza20 Settembre 2026
Meteo, da metà settimana aria più fresca e valori più vicini alla norma ma durerà poco
Si profila un calo delle temperature, più sensibile sulle regioni orientali. Tra giovedì e sabato fase instabile al Centro.sud. La tendenza meteo dal 23 settembre
Meteo, aria più fresca in arrivo: temperature vicine alla norma tra il 22 e il 23 settembre
Tendenza19 Settembre 2026
Meteo, aria più fresca in arrivo: temperature vicine alla norma tra il 22 e il 23 settembre
Dopo diversi giorni con caldo anomalo e valori estivi, le temperature caleranno di qualche grado e saranno più vicine alla media stagionale. La tendenza dal 22 settembre
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 22 Settembre ore 01:39

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154