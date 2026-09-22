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Come sarà l’autunno 2026? Le prime tendenze meteo

Addio alla stagione estiva con l'arrivo dell'equinozio d'autunno: ma che tempo farà nei prossimi mesi?
Clima22 Settembre 2026 - ore 12:50 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima22 Settembre 2026 - ore 12:50 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Siamo oramai agli ultimi scampoli d'estate e, con l'arrivo delle piogge e del primo freddo, l'autunno è sempre più vicino. Dal 23 settembre 2026, giorno dell'equinozio d'autunno in cui giorno e notte durano quasi lo stesso tempo, si entra ufficialmente nella stagione autunnale. Che tempo ci aspetta?

Meteo, autunno al via, che tempo farà nei prossimi mesi?

L'autunno è arrivato e, con il giorno dell'equinozio che quest'anno ricade il 23 settembre, le giornate cominceranno ad accorciarsi accompagnandoci verso il solstizio d'inverno. Secondo le prime previsioni, la tendenza meteo per l'autunno 2026 delinea un clima instabile e variabile su gran parte dell'Europa: da un lato si delinea l'espansione dell'Anticiclone delle Azzorre che garantirà un tempo mite, ma al tempo stesso è previsto il transito di una massa d'aria fredda proveniente dalla Scandinavia con maltempo e un drastico calo delle temperature.

E in Italia che tempo farà? Il quadro della prossima settimana conferma un clima stabile e soleggiato anche se, le mappe del servizio stagionale ECMWF-Copernicus, confermano nelle prossime settimane l'arrivo di una violenta ondata di maltempo con piogge e temporali diffusi su gran parte del Mediterraneo.

Attenzione: si tratta di previsioni e tendenza meteo che, al momento, non hanno alcuna conferma né certezza. La cautela è d'obbligo in questi casi considerando anche la presenza de El Niño, il fenomeno climatico naturale e ciclico che provoca un riscaldamento anomalo delle acque superficiali dell'Oceano Pacifico centrale e orientale. Il Climate Prediction Center della NOAA sta monitorando costantemente l'andamento del fenomeno.

Autunno di piogge e temporali in Italia?

Le prime tendenze meteo per l'autunno 2026 in Italia confermano la presenza di fenomeni temporaleschi intensi e violenti nei prossimi mesi su gran parte del nostro Paese.

Nonostante il maltempo, le previsioni parlano di un autunno climaticamente mite con temperature superiori alla media di +1/3 gradi per la rimonta dell'alta pressione, in particolare sulle regioni del Sud e Isole. Si delinea, quindi, un autunno climaticamente stabile, ma con piogge e temporali tipici della stagione che segue l'estate.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 22 Settembre ore 16:13

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