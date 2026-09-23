Milano, estate 2026 da record: 28,3 gradi di media, mai così caldo dal 1897. Tutti i dati

L’estate 2026 entra nella storia meteorologica di Milano. La temperatura media registrata nel capoluogo lombardo tra giugno e agosto ha raggiunto i 28,3 gradi, il valore più elevato dall’inizio della serie storica disponibile, che risale al 1897.

A certificarlo sono i dati della Fondazione OMD – Osservatorio Meteorologico Milano Duomo ETS, raccolti dalla stazione meteorologica di Milano Centro, situata presso la sede centrale dell’Università degli Studi di Milano.

L’estate appena conclusa ha superato persino quella del 2003, rimasta per anni uno dei principali riferimenti quando si parla delle grandi ondate di calore in Italia.

E non si tratta soltanto di qualche giornata particolarmente calda: i dati mostrano una stagione caratterizzata da temperature elevate e persistenti, con 77 giornate sopra i 30 gradi, ben 36 oltre i 35 gradi e un numero eccezionale di notti tropicali.

Estate 2026 a Milano: temperatura media di 28,3 gradi

Il dato più significativo è quello relativo all'intero trimestre meteorologico estivo, compreso tra 1° giugno e 31 agosto. La temperatura media è stata di 28,3 °C.

Un valore superiore di 3,6 °C rispetto alla media climatica 1991-2020 e addirittura di 5,1 °C rispetto al periodo 1961-1990.

L'estate 2026 supera inoltre di circa 0,1 °C quella del 2003, anno simbolo del caldo estremo in Europa. È importante precisare che questi numeri si riferiscono alla stazione meteorologica di Milano Centro e alla relativa serie storica dell'Osservatorio.

Giugno, luglio e agosto 2026: i mesi più caldi

Tutti e tre i mesi estivi hanno registrato temperature particolarmente elevate. Giugno 2026 ha chiuso con una temperatura media di 27,4 °C, risultando secondo soltanto al giugno 2003, quando furono registrati 27,9 °C.

Luglio ha raggiunto una media di 28,7 °C, appena inferiore ai 28,9 °C registrati nel 2015 e nel 2022. Ad agosto la media è salita ulteriormente a 28,9 °C: solo l'agosto 2003, con 29,5 °C, era stato più caldo.

Presi singolarmente, quindi, i tre mesi non hanno necessariamente stabilito tutti un nuovo record assoluto. È la loro combinazione, con temperature molto elevate e persistenti per l'intero trimestre, ad aver portato l'estate 2026 al primo posto della serie storica.

A Milano 77 giorni sopra i 30 gradi

A impressionare è soprattutto la continuità del caldo. Durante l'estate sono state registrate 77 giornate con temperatura massima superiore ai 30 °C.

In 36 giornate il termometro ha invece superato i 35 °C, con una sequenza di 12 giorni consecutivi oltre questa soglia nella seconda metà di giugno.

Il valore massimo dell'estate è stato registrato il 28 giugno, quando Milano Centro ha raggiunto 38,7 °C. Altri due valori molto elevati sono arrivati ad agosto:

38,1 °C il 5 agosto

38,4 °C il 6 agosto.

Record anche per le notti tropicali

Il caldo non ha dato tregua neppure durante la notte. Sono state infatti registrate 80 notti tropicali, cioè notti nelle quali la temperatura minima non è scesa sotto i 20 gradi.

Il dato climatico medio atteso per il periodo 1991-2020 è invece di circa 47,7 notti tropicali per estate. Ancora più significativo è il periodo compreso tra il 16 giugno e il 20 agosto, durante il quale Milano ha vissuto 66 notti tropicali consecutive. Una continuità che ha reso particolarmente difficile anche il raffrescamento notturno degli edifici e degli ambienti urbani.

La notte più calda: minima di 29,2 gradi

Uno dei numeri più sorprendenti riguarda la temperatura minima registrata il 27 giugno. Durante quella giornata la temperatura non è scesa sotto i 29,2 °C.

Il giorno successivo la minima è stata di 28,8 °C, mentre il 31 luglio sono stati registrati 28,1 °C. Valori che mostrano come una delle caratteristiche principali dell'estate 2026 sia stata proprio la difficoltà della città a disperdere il calore accumulato nelle ore diurne.

Caldo e umidità: 161 ore con Humidex oltre quota 40

Temperatura e umidità hanno inoltre aumentato la sensazione di disagio. L'indice Humidex, utilizzato per descrivere il caldo percepito combinando temperatura e umidità, ha raggiunto o superato quota 40 per complessive 161 ore, distribuite in 32 giornate. Il valore massimo registrato è stato di 44,7 il 31 luglio.

Non è stata però un'estate particolarmente secca

Estate caldissima non significa necessariamente estate senza pioggia. A Milano giugno è stato molto piovoso, con 139,2 millimetri di precipitazioni, gran parte dei quali concentrati nei primi dieci giorni del mese.

Nella sola giornata del 2 giugno sono caduti 72,8 millimetri di pioggia. Luglio è risultato invece più secco rispetto alla media, con 47,8 millimetri, mentre agosto ha registrato 67 millimetri di precipitazioni. Non sono mancati inoltre temporali, grandinate e forti raffiche di vento.

Anche la primavera 2026 era stata da record

Il dato dell'estate arriva dopo un altro primato significativo. Anche la primavera 2026 a Milano è risultata la più calda della serie storica dal 1897, con una temperatura media di 17,1 °C.

Due stagioni consecutive con valori eccezionalmente elevati rendono quindi il 2026 particolarmente rilevante dal punto di vista meteorologico per il capoluogo lombardo.

Milano e il caldo: perché la città soffre particolarmente

I dati registrati nel centro di Milano risentono anche delle caratteristiche tipiche di una grande area urbana. Il cosiddetto fenomeno dell'isola di calore urbana può contribuire a mantenere le temperature, soprattutto quelle notturne, più elevate rispetto alle aree meno urbanizzate.

Edifici, asfalto e altre superfici assorbono infatti energia durante il giorno per rilasciarla lentamente nelle ore successive.

Questo non spiega da solo il record dell'estate 2026, che si inserisce in un contesto climatico più ampio, ma contribuisce a rendere particolarmente evidente l'impatto delle ondate di calore nelle grandi città.

Estate 2026, a Milano mai così caldo dal 1897

Il bilancio finale lascia pochi dubbi: secondo la serie della Fondazione Osservatorio Meteorologico Milano Duomo, quella del 2026 è stata l'estate più calda registrata a Milano Centro dal 1897.

I numeri più significativi sono una temperatura media di 28,3 °C, 77 giornate sopra i 30 gradi, 36 sopra i 35, 80 notti tropicali e un picco massimo di 38,7 °C. Numeri che trasformano l'estate appena conclusa in un nuovo riferimento nella lunga serie meteorologica milanese.