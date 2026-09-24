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Meteo, venerdì arriva il fronte freddo in Italia: tornano piogge e rovesci, ecco dove. Le previsioni

Nuvole in aumento e piogge in arrivo su grande parte dell'Italia con un drastico calo delle temperature.
Clima24 Settembre 2026 - ore 12:40 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Giornata di sole e temperature in aumento su gran parte d'Italia, ma tutto cambia da venerdì 25 settembre 2026 per il transito di una nuova perturbazione atlantica che riporterà piogge e maltempo diffuso.

Meteo, dal sole al maltempo in Italia

La perturbazione n.4 di settembre sta per colpire gran parte del Paese con maltempo sulle regioni del Sud e lungo il medio versante adriatico con un drastico calo delle temperature. Attenzione: la fase di maltempo sarà di breve durata visto che già alla fine della giornata è previsto un miglioramento generale che lascerà spazio ad un weekend climaticamente stabile grazie alla rimonta dell'alta pressione con tempo bello e temperature in aumento con valori anche al di sopra delle medie stagionali al Centro-Nord dove sono previsti picchi fino ai 30 gradi.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, giovedì 24 settembre 2026: cielo nuvoloso sulla Sardegna con il rischio di piogge, mentre nel resto del Paese bel tempo con sole. Dal pomeriggio nuvole in aumento su gran parte del Nord e regioni centrali tirreniche, ma senza piogge. In serata cambia tutto: piogge e temporali diffusi su Friuli e Venezia Giulia.

Venerdì 25 settembre 2026 l'Italia sarà attraversata dalla perturbazione n.4 di settembre con piogge e rovesci su Abruzzo, Molise, e regioni del Sud. Schiarite più o meno ampie su Nordest, resto del Centro e Sardegna, mentre nuvole all’estremo Nord-Ovest con il rischio di locali piogge su Prealpi lombarde, nord ed ovest del Piemonte. Tra pomeriggio e sera, il maltempo si farà sentire anche al Sud in Puglia, Calabria e Sicilia e successivamente anche su basso Lazio ed estremo Nordovest. Le temperature massime in calo al Nord e nel settore peninsulare, specie tra Appennino e versante adriatico.

Meteo, la tendenza in vista del weekend in Italia

Che tempo farà nel fine settimana in Italia? Le previsioni meteo per il primo weekend dell'autunno 2026 delineano un clima stabile e soleggiato per la rimonta dell'alta pressione. Solamente all'estremo Sud e Sicilia non si escludono nel corso della giornata di sabato 26 settembre 2026 piogge e temporali diffusi sulla scia del transito della perturbazione diretta verso l'Egeo. Dal punto di vista termico, dopo il crollo di venerdì, è previsto un rialzo con valori poco oltre la norma da domenica 27 settembre al Centro-Nord.

Sabato 26 settembre 2026 nuvole sparse su Sicilia con il rischio di isolati e deboli rovesci nelle ore pomeridiane, ma nubi sparse anche in Basilicata, Calabria e Sardegna meridionale. Nel resto d'Italia bel tempo con sole e temperature massime in aumento.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 24 Settembre ore 15:26

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