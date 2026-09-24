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Meteo, allerta gialla per maltempo il 25 settembre 2026 in Italia: le regioni a rischio

Scatta l'allerta gialla per maltempo e criticità il 25 settembre 2026 in Italia: le regioni coinvolte nel bollettino della Protezione Civile.
Clima24 Settembre 2026 - ore 18:14 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di domani, venerdì 25 settembre 2026, un bollettino di allerta meteo gialla per maltempo e criticità in Italia. Scopriamo le zone e regioni coinvolte.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla per piogge il 25 settembre 2026

Piogge e temporali tornano protagonisti in Italia nella giornata di venerdì 25 settembre 2026. Il transito della perturbazione n.4 di settembre si fa sentire in gran parte del Paese con fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da spingere la Protezione Civile a comunicare un bollettino di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge. Nelle prossime ore diverse regioni dovranno fare i conti con violenti temporali, in particolare le zone del Centro-Sud.

Ecco la lista delle regioni e zone a rischio allerta meteo gialla per piogge il 25 settembre 2026:

  • Abruzzo: Marsica, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno;
  • Basilicata;
  • Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;
  • Campania: Alta Irpinia e Sannio, Basso Cilento, Tanagro, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele;
  • Molise: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro;
  • Puglia: Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Salento, Bacini del Lato e del Lenne, Basso Fortore, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica;
  • Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie.

Allerta gialla il 25 settembre 2026 in Italia: ecco dove

Non solo, sempre per venerdì 25 settembre 2026, scatta anche l'allerta meteo gialla per rischio idraulico che corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici, come possibili eventi alluvionali, lungo i corsi d'acqua principali. Lo stato di allerta meteo gialla per rischio idraulico scatta il 25 settembre 2026 solo in Calabria nelle zone:

Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale.

Infine da non sottovalutare è l'allerta meteo gialla di ordinaria criticità emessa per rischio idrogeologico in 5 regioni. Ecco le regioni e zone coinvolte nel bollettino di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico il 25 settembre 2026:

  • Abruzzo: Marsica, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno;
  • Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;
  • Molise: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro;
  • Puglia: Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Salento, Bacini del Lato e del Lenne, Basso Fortore, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica;
  • Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie.
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Ultimo aggiornamento Venerdì 25 Settembre ore 01:22

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