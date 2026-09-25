Meteo Italia: dopo le piogge al Sud, weekend con sole e temperature in aumento. Le previsioni

Clima instabile e variabile nella giornata di oggi - venerdì 25 settembre 2026 - con fenomeni temporaleschi intensi e violenti al Sud con tanto di allerta meteo. Tutto cambia nel fine settimana con la rimonta dell'alta pressione. Scopriamo le previsioni meteo.

Meteo Italia, dopo il maltempo c'è la rimonta dell'alta pressione

Il transito della perturbazione n.4 del mese di settembre 2026 ha riportato piogge e temporali sulle regioni del Centro-Sud dove sono previsti fenomeni intensi e violenti tali da spingere la Protezione Civile a diramare lo stato di allerta meteo gialla per maltempo e criticità. Con l'arrivo delle piogge è previsto anche un calo delle temperature più sensibile nel versante adriatico della Penisola dove sono previsti valori nella media o anche al di sotto.

Attenzione: questa fase perturbata e vagamente autunnale avrà una durata brevissima, visto che per il weekend è previsto un miglioramento generale, con il ritorno di sole e temperature in aumento, che si farà più intenso nella prima parte della prossima settimana quando si registreranno picchi di anche 28-30 gradi al Nord e regioni occidentali. Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano per la fine di settembre la rimonta di una struttura anticiclonica di matrice subtropicale con condizioni climatiche di fine estate da Nord a Sud.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, venerdì 25 settembre 2026: ampie schiarite su Alpi orientali, Friuli Venezia Giulia, regioni centrali tirreniche e Sardegna, mentre nuvole e piogge su gran parte del Sud, ad eccezione della Calabria. Nel corso della giornata schiarite anche al Nord e lungo il medio Adriatico. Rovesci e temporali diffusi su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia e basso Lazio. Le temperature massime in calo ovunque, mentre ancora picchi di 26-28 gradi nel versante tirrenico e nelle Isole, fino a 30 gradi in Sardegna.



Sabato 26 settembre 2026 nuvole all'estremo Sud con piogge isolate nel nord della Sicilia. Bel tempo stabile nel resto d'Italia con sole e qualche annuvolamento. In crescita le temperature al Nord e medio versante adriatico, mentre in lieve calo altrove con valori tra i 22-26 gradi.

Meteo, le previsioni per l'ultimo weekend di settembre

La tendenza meteo conferma per l'ultimo weekend di settembre 2026 il ritorno e il consolidamento dell’alta pressione su tutto il Paese responsabile di una fase stabile e soleggiata da Nord a Sud. Le previsioni confermano la presenza dell'alta pressione fino alla fine di settembre con un clima stabile, cielo sereno senza precipitazioni di rilievo.

Da domenica 27 settembre è previsto anche un aumento delle temperature con valori di poco superiori alla norma. Nel dettaglio, cielo parzialmente nuvoloso in Sicilia, con basso rischio di precipitazioni, mentre nuvole sparse su Basilicata, Calabria e Sardegna. Bel tempo soleggiato nel resto del Paese con velature in transito al Nord-Ovest, in Toscana, Umbria e Lazio. In lieve calo le temperature minime al Centro-Sud, mentre le massime in contenuto aumento su gran parte del Paese.