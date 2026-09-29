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Meteo Italia, ancora sole e caldo: quando arriva il vero autunno?

Colpo di coda dell'estate. L'Italia vivrà altre giornate all'insegna del sole e del caldo, con temperature sopra le medie stagionali. L'inizio del mese di ottobre vedrà la colonnina di mercurio salire anche a 29 gradi in alcune regioni. L'autunno? Ecco i dettagli.
Clima29 Settembre 2026 - ore 17:21 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Le ultime news di meteo per l'Italia sottolineano la presenza, ancora oggi, di sole e caldo. E ci si chiede: quando arriverà il vero autunno con piogge e freddo? Per ora sappiamo che il mese di settembre volge al termine nel segno dell'anticiclone e che anche il mese di ottobre prende il via sotto questo influsso, o meglio sotto questo colpo di coda dell'estate. Ecco tutti i dettagli e le ultime tendenze, ma a quanto pare avremo ancora un clima prettamente estivo più che autunnale in questa settimana.

Meteo Italia, sole e caldo tra fine settembre e inizio ottobre

Le news di meteo per l'Italia sottolineano la presenza di un clima ancora soleggiato e piuttosto caldo. Nei prossimi giorni l’alta pressione occuperà ancora gran parte del Mediterraneo, spingendosi fino all’Europa centrale. Questa configurazione terrà lontane le perturbazioni dal nostro Paese dove, di conseguenza, il tempo risulterà in prevalenza soleggiato e le piogge quasi del tutto assenti.

Insomma ottobre inizia così come finisce settembre, con un clima piuttosto estivo invece che autunnale. Quanto durerà? L’anticiclone insisterà per tutta la settimana, con l’eccezione di un aumento dell’instabilità sulle Alpi occidentali e in Sardegna da giovedì 1° ottobre. Continuerà di conseguenza anche il caldo fuori stagione, con temperature diurne quasi estive, in particolare al Nord, in Sardegna e nelle regioni del versante tirrenico.

Nello specifico per mercoledì 30 settembre, ultimo giorno del mese, ci attendono momenti di alternanza tra sole e nuvole in Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e alta Lombardia, ma comunque senza piogge. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature massime saranno stazionarie o in lieve calo e ancora in generale al di sopra dei valori medi stagionali.

Nel primi giorni di ottobre continueranno a dominare condizioni anticicloniche nel Mediterraneo e sull’Europa centrale e orientale. Ciò è un effetto della presenza contemporanea di un’alta pressione sub-tropicale protesa dal Nord Africa e un'area anticiclonica centrata sulla Russia.

Ecco perché in Italia persisteranno condizioni meteo stabili con giornate soleggiate e temperature oltre la norma. La massa d’aria sul nostro Paese, infatti, risulterà di circa 4-6 gradi più calda del normale nelle regioni centro-settentrionali e in Sardegna. Al Sud e in Sicilia invece avremo caratteristiche termiche più vicine alla media del periodo.

Ma quando arriverà il clima autunnale? Secondo le ultime tendenze queste marcate anomalie positive dovrebbero ridursi non prima del fine settimana, portandosi su valori prossimi alla media, ma ancora è difficile dire se la prossima settimana avrà un sapore autunnale o meno.

Quando arriva il vero autunno?

Difficile ad oggi dire quando arriverà il vero autunno con pioggia e freddo. C'è chi preannuncia la presenza di correnti occidentali umide la prossima settimana e chi prevede piogge nella seconda metà del mese di ottobre pur sottolineando che fino a quasi la fine del mese rimarranno condizioni di clima stabile con temperature sopra la media in diverse regioni. È troppo presto per entrare nei dettagli. Ad oggi non si prospetta l'arrivo "del vero autunno" nell'immediato. Occorrerà seguire le prossime tendenze.

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Ultimo aggiornamento Martedì 29 Settembre ore 20:17

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