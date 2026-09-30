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Meteo, arriva l’ottobrata di ottobre: fino a 30°C in diverse regioni italiane

Sole e caldo. Al posto del clima autunnale continua il colpo di coda dell'estate con termometri pronti a segnare anche 30 gradi in diverse località del Centro-Sud. Ecco che tempo farà a inizio ottobre e perché possiamo già parlare di ottobrata
Clima30 Settembre 2026 - ore 12:39 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Arriva l'ottobrata? Sì, ma di cosa si tratta? Le previsioni meteo segnalano giornate di sole e caldo con temperature pronte a toccare anche i 30 gradi. Ecco dove e quando. Il mese di settembre si è concluso con un clima più estivo che autunnale e il mese di ottobre subisce lo stesso influsso. A dominare in Italia e in gran parte dell'Europa è ancora l'alta pressione che dovrebbe persistere fino all'inizio della prossima settimana.

Meteo, arriva l'ottobrata: niente clima autunnale

Ottobre inizia con caldo e sole e temperature fino a 30 gradi. Ebbene sì su può già parlare di ottobrata. Tutta colpa dell'alta pressione che, stando agli ultimi aggiornamenti, continuerà a dominare la scena anche nei primi giorni di questo mese. La situazione, pertanto, resterà piuttosto tranquilla, con tempo in generale stabile, clima relativamente mite e poche variazioni da un giorno all'altro.

Secondo le ultime previsioni meteo pertanto fino almeno al primo weekend di ottobre, e probabilmente anche all’inizio della prossima settimana, le perturbazioni più organizzate resteranno lontane dall’Italia, ostacolate dalla struttura anticiclonica che garantirà stabilità e temperature per lo più oltre la norma.

Nello specifico giovedì 1 ottobre avremo una giornata nuvolosa all’estremo Nord-Ovest, con deboli piogge possibili a ridosso delle Alpi occidentali. Un po’ di nuvole anche in Lombardia, Alpi orientali e regioni centrali tirreniche e Sardegna; brevi rovesci o temporali possibili nelle zone interne dell’isola nel pomeriggio. Per il resto il tempo sarà più stabile e soleggiato nel resto d’Italia con temperature pressoché stazionarie, a parte un lieve calo all’estremo Nord-Ovest.

Venerdì 2 ottobre avremo tempo soleggiato sulla maggioranza delle regioni. Una copertura nuvolosa più estesa potrà interessare il Nordovest e parte della Sardegna. Rispetto alle giornate precedenti non si prevedono variazioni significative della temperatura.

Nel weekend di sabato 3 e domenica 4 ottobre, nello scenario più probabile, il tempo sarà ancora determinato da una grande fascia di alta pressione estesa dal medio Atlantico fino all’Europa orientale. Insomma il clima resterà mite con temperature superiori alla norma soprattutto sulle regioni settentrionali.

Che cos'è l'ottobrata?

Cos'è l'ottobrata? Si tratta di un periodo - all'interno del mese di ottobre - in cui le giornate sono miti, calde e anomale. Un tempo l'ottobrata era circoscritta a pochi giorni durante il mese, in quanto, vuoi anche per colpa del riscaldamento climatico, non era solito avere un clima più estivo che autunnale durante ottobre. Oggi, invece, visti i vari cambiamenti climatici, l'ottobrata può durare anche settimane. Quanto durerà? E' ancora troppo presto per dirlo, ma sono in molti a concordare sul fatto che sarà un ottobre piuttosto mite e soleggiato.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 30 Settembre ore 12:39

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