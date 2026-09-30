Meteo Italia oggi e domani: prevale il sole, ma arrivano alcune nubi. Le previsioni

Ultimo giorno di settembre 2026 all'insegna del bel tempo in Italia per la presenza dell'alta pressione che ha regalato un'inizio d'autunno dal sapore estivo. Clima stabile e soleggiato fino all'inizio della prossima settimana con il rischio di qualche instabilità nei primi giorni di ottobre solo sulle regioni occidentali.

Meteo fine settembre, clima estivo in Italia

Il mese di settembre 2026 termina con il dominio incontrastato dell'alta pressione che - dati alla mano - garantirà un clima stabile e soleggiato per gran parte della settimana.

Clima stabile e mite lungo tutto lo stivale con il rischio di isolati e deboli episodi di maltempo sull'Europa occidentale per via del transito di una perturbazione formatasi sul vicino Atlantico che interesserà, solo marginalmente, le nostre regioni più occidentali. Per il resto della settimana, compreso il primo weekend di ottobre, clima soleggiato con sole e temperature di stampo quasi estivo.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, mercoledì 30 settembre 2026: sole da Nord a Sud con qualche nuvole solo sulle zone di Nord-Ovest e Sardegna. Attenzione: non si esclude qualche episodio di instabilità su Piemonte, Val d’Aosta e Ponente ligure con il rischio di annuvolamenti anche all’estremo Sud e in Sicilia. Dal punto di vista termico, le temperature restano stabili con valori compresi tra i 23-29 gradi e picchi fino 30°C in Sardegna.

Giovedì 1 ottobre 2026 nuvole sulle zone dell'estremo Nord-ovest con il rischio di piogge e temporali lungo le Alpi occidentali. Non si esclude qualche nuvola anche su Lombardia, Alpi orientali, regioni centrali tirreniche e Sardegna con il rischio di brevi rovesci e temporali nelle zone interne. Bel tempo stabile e soleggiato nel resto d’Italia con temperature stabili.

Meteo, la tendenza in vista del primo weekend di ottobre 2026

La seconda parte della settimana che segna l'inizio del mese di ottobre 2026 è ancora all'insegna dell’alta pressione. Clima stabile e soleggiato con temperature miti lungo tutto lo stivale.

Nella giornata di venerdì 2 ottobre 2026, infatti, bel tempo soleggiato su gran parte delle regioni a eccezione delle zone di Nord-Ovest e Sardegna dove non si escludono nuvole passeggere. In queste zone si profila il rischio di brevi ed isolati rovesci sulle aree alpine del Nord-Ovest e sulle zone interne della Sardegna settentrionale.

La tendenza meteo in vista del primo weekend di ottobre, sabato 3 e domenica 4, delinea bel tempo con la presenza dell'alta pressione lungo tutto lo stivale con temperature di stampo estivo di gran lunga superiori alla norma.