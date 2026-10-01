Meteo fine settimana: ottobre inizia con il sole, weekend estivo

Occhi puntati sulle previsioni meteo per il fine settimana, il primo del mese di ottobre 2026. Che tempo farà? Si prospetta un weekend dal sapore estivo con caldo e sole su gran parte dell'Italia. L' Italia subirà ancora il dominio dell’alta pressione che proprio nel fine settimana, dopo il passaggio di due brevi e veloci perturbazioni su alcune regioni nei primi due giorni del mese, si consoliderà e terrà a distanza le perturbazioni, garantendo tempo più soleggiato e stabile.

Meteo fine settimana: sole e caldo, un weekend prettamente estivo

Ci attende un weekend, il primo fine settimana di ottobre 2026, dal sapore estivo. Le previsioni meteo segnalano la presenza di un rinforzo dell'anticiclone con tempo soleggiato su tutta Italia e caldo, tanto che le temperature rimarranno in generale al di sopra delle medie stagionali, in alcuni casi con valori quasi estivi.

Insomma ci attendono giornate con un tempo sostanzialmente stabile ed asciutto associato a una massa d’aria che al Centronord e in Sardegna rimane più calda della norma con le anomalie più accentuate, fino a 3-4 gradi in più, nelle regioni settentrionali. Quanto durerà questa fase estiva all'interno del mese di ottobre? Questa situazione potrebbe interrompersi nella seconda parte della settimana: si profila infatti l’ipotesi che da giovedì 8 un fronte nord-atlantico possa fare il suo ingresso nel Mediterraneo con formazione di una circolazione ciclonica a ridosso del nostro Paese. Se questa evoluzione si confermasse, assisteremmo al ritorno del tempo perturbato insieme ad un calo termico verso valori più consoni per la stagione.

Le previsioni nel dettaglio per sabato 3 e domenica 4 ottobre

Nello specifico le previsioni meteo dettagliate per sabato 3 ottobre 2026 vedono tempo stabile ed asciutto un po’ dappertutto. Solo nelle Alpi occidentali vi sarà la possibilità di brevi piogge o isolati rovesci. Un po’ di nuvole potranno interessare l’estremo Nordovest e, sotto forma di cumuli temporanei, il resto delle Alpi e i rilievi delle Isole e della Calabria. Sul resto dell'Italia il cielo permarrà sereno o poco nuvoloso con transito di velature passeggere al Centronord. Le temperature avranno poche variazioni, ancora di sapore tardo estivo con massime per lo più comprese tra 23 e 29 gradi.

Domenica 4 ottobre le schiarite potrebbero essere complessivamente anche più ampie e diffuse. Un po’ di nuvolosità cumuliforme potrebbe interessare ancora i rilievi della Calabria meridionale e della Sicilia e soprattutto le Alpi centro-occidentali, dove non si esclude qualche breve scroscio di pioggia isolato.