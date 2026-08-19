Meteo, Italia divisa tra Anticiclone africano e forti temporali: le previsioni

Esauriti gli effetti della perturbazione n.3, che ha contribuito a smorzare il caldo in tutta Italia, la pressione atmosferica torna ad aumentare. Si tratta di un nuovo rigonfiamento del promontorio africano che ripristina condizioni di stabilità, accompagnate da un’ennesima risalita delle temperature, con picchi intorno ai 35 gradi o poco oltre. Da giovedì lo scenario più probabile vedrà l’Italia spaccata in due. Da un lato il Nord, coinvolto in maniera più incisiva, e a più riprese, dalle correnti atlantiche che rinnoveranno condizioni di tempo tra il variabile e il perturbato. In particolare, giovedì, una nuova perturbazione (la n.4) raggiungerà il Settentrione causando piogge abbondanti e forti temporali, rischio grandine e forti raffiche di vento. Venerdì un altro impulso (perturbazione n.5) raggiungerà il precedente rinvigorendo il maltempo, che andrà ad estendersi temporaneamente anche a parte del Centro. Ne conseguirà un calo termico nelle regioni coinvolte: dapprima nelle Alpi e Nord-Ovest, venerdì anche nel resto del Nord e sulle centrali tirreniche, con massime che scenderanno sotto la media, fin verso i 25-26 gradi. Dall’altro lato, il Sud e le Isole, protetti dall’anticiclone africano, che spingerà i termometri di nuovo fino a 36-38 gradi. Dal fine settimana il tempo resterà variabile al Nord, a intervalli disturbato dal transito di altre perturbazioni e con temperature in risalita, ma non oltre i 30 gradi. Il Centro-Sud subirà l’influenza diretta dell’anticiclone sub-tropicale e degli afflussi di aria ancora più calda che, soprattutto al Sud, porterà le temperature anche oltre i 40 gradi tra il 24 e il 25 agosto.

Previsioni meteo per mercoledì 19 agosto

Tempo abbastanza soleggiato in tutte le regioni, a parte un po’ di nuvole in Liguria con locali piovaschi e alcune velature in transito. Nel pomeriggio nubi in aumento attorno alle zone montuose, ma con scarsi fenomeni: solo qualche breve e isolato rovescio verso le Alpi centrali. In serata maggiore probabilità di rovesci o temporali nei settori settentrionali di Piemonte, Lombardia e Veneto, nella notte anche sulle pianure adiacenti e in Trentino Alto Adige. Temperature: massime per lo più in rialzo: valori diffusamente fino a 34-35 gradi, con punte di 36-37 gradi al Centro e sulla Sardegna. Venti meridionali in rinforzo al Centro-Nord. Mari da poco mossi a mossi i bacini di ponente e l’Adriatico centro-settentrionale.

Previsioni meteo per giovedì 20 agosto

Tempo in prevalenza soleggiato e caldo al Centro-Sud e sull’Emilia Romagna orientale, a parte un po’ di nuvole nel settore tirrenico, in Appennino e sulla Sardegna. Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso nel resto del Nord, con rovesci e temporali localmente intensi a partire da Alpi e Liguria, ma in graduale estensione fra pomeriggio e sera anche alla pianura padana a cominciare dai settori nord e ovest e alle coste dell’alto Adriatico. Temperature: massime in calo al Nord, più sensibile su Alpi e Nord-Ovest; in aumento altrove, con punte di 37-38 gradi sulle regioni adriatiche e sulla Sardegna. Venti fino a moderati meridionali al Centro-Nord; raffiche nelle aree temporalesche.