Meteo, weekend rovente al Centro-sud, fino a 40 gradi sulle Isole

Dopo la molta instabilità legata ai due fronti ravvicinati in transito al Centronord tra giovedì e venerdì, le attuali proiezioni confermerebbero per il fine settimana un rinforzo dell’alta pressione protesa dal Nord Africa sul Mediterraneo centrale con annessi afflussi di aria calda. In generale si ripristinerebbero condizioni di maggiore stabilità anche al Centro e in parte anche al Nord dove sarà un po’ più variabile ma con fenomeni ben più scarsi. Le temperature sono attese in rialzo con caldo in ulteriore aumento al Sud e di nuovo intenso anche al Centro.



All’inizio della prossima settimana poi il flusso umido sud-occidentale dovrebbe di nuovo riavvicinarsi indirizzando un nuovo fronte perturbato con numerosi rovesci o temporali anche di forte intensità in transito al Nord, sulla Toscana e, in forma più marginale, nel resto del Centro e in Sardegna. La nuova fase instabile sarà accompagnata da un calo termico, più accentuato al Nord, mentre sulle regioni meridionali e in Sicilia si protenderà una lingua di aria ancora più calda; qui vi sono quindi le premesse che tra lunedì e martedì la calura possa raggiungere picchi estremi con punte intorno o anche oltre la soglia dei 40 gradi.

Tendenza meteo: weekend molto caldo al Centro-sud e Isole, ancora variabile al Nord





Vediamo quindi più nel dettaglio l’evoluzione del tempo prevista al momento per il fine settimana con la raccomandazione comunque di seguire gli aggiornamenti dei prossimi giorni.



Sabato 22 dovrebbe essere una giornata prevalentemente soleggiata un po’ su tutta l’Italia. Per il Centrosud cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso con un po’ di cumuli in sviluppo nel pomeriggio nelle aree montuose, forse accompagnate da sporadici e brevi rovesci o temporali nell’interno del Centro, in particolare a ridosso dell’appennino umbro-marchigiano. Al Nord al mattino nuvolosità irregolare sul Triveneto e in graduale dissolvimento su parte della Val Padana centrale; nel pomeriggio anche qui i locali addensamenti si concentreranno in montagna con la possibilità di qualche breve ed isolato rovescio nelle Alpi orientali. Temperature per lo più in aumento, più sensibile al Centronord. Massime per lo più tra 26 e 30 gradi al Nord, tra 29 e 33 al Centro, tra 31 e 35 al Sud con punte di 36-37 in Sicilia. Venti fino a moderati di Maestrale sul basso Adriatico, deboli altrove.

Domenica tempo ancora più soleggiato al Centrosud dove saranno pochi e innocui anche i cumuli pomeridiani a ridosso dei monti; caldo in intensificazione con punte vicine ai 35 gradi al Centro e picchi di 37-39 gradi nelle Isole maggiori. Prevarranno le schiarite anche in Liguria e tra l’Emilia Romagna e le Venezie dove saranno possibili punte di 31-32 gradi. Sul resto del Nord nuvolosità variabile con il rischio in giornata di alcuni rovesci o isolati temporali principalmente su Alpi e Prealpi ma con sconfinamenti non esclusi nelle vicine pianure della Lombardia e del Piemonte; in queste aree le temperature dovrebbero rimanere ancora sotto la soglia dei 30 gradi. Insisterà ancora un po’ di Maestrale sul basso Adriatico mentre lo Scirocco tenderà a rinforzare tra il Tirreno sud-occidentale e la porzione più a ovest del canale di Sicilia.