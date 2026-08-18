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Meteo, fase instabile al Centro-sud: le previsioni del 18-19 agosto

Giovedì perturbazione più intensa al Nord con rischio nubifragi. Dopo una breve tregua il caldo torna intenso al Sud da metà settimana. Le previsioni meteo
Previsione18 Agosto 2026 - ore 10:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
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La perturbazione (la n.3) che ha attraversato l’Italia, si sta allontanando verso i Balcani lasciando, tuttavia, un’atmosfera instabile su molte zone del Centro-Sud dove si attendono ancora dei temporali. Le correnti temperate alle spalle del fronte, dopo aver smorzato il caldo al Nord e nelle vicine aree del Centro, determineranno un calo termico anche nel resto del Paese, ma con valori ancora sopra la media in diverse regioni. Seguirà, mercoledì, un nuovo rigonfiamento del promontorio anticiclonico nord africano che ripristinerà condizioni di stabilità accompagnate da un’ennesima risalita delle temperature, con picchi intorno ai 35 gradi o poco oltre. Da giovedì lo scenario più probabile vedrà due situazioni contrapposte che caratterizzeranno i settori settentrionali e meridionali del Paese. Da un lato, il Nord Italia verrà coinvolto in maniera più marcata, e in modo pressoché costante, dalle correnti atlantiche che manterranno condizioni di tempo variabile e a tratti perturbato. In particolare, giovedì, una nuova perturbazione (la n.4) raggiungerà il settentrione causando piogge abbondanti e forti temporali con rischio di grandine e intense raffiche di vento. Venerdì un altro impulso (perturbazione n.5) raggiungerà il precedente rinvigorendo il maltempo che andrà ad estendersi temporaneamente anche a parte del Centro. Questa situazione determinerà un calo termico nelle regioni coinvolte, particolarmente sensibile giovedì su Alpi e Nord-Ovest, venerdì, anche nel resto del Nord e in Toscana, con massime che scenderanno sotto la media, difficilmente oltre i 25-26 gradi. Dall’altro lato, invece, ossia nel resto del Paese, continuerà a dominare l’anticiclone col proprio carico di aria subtropicale. Così, al Sud e su parte del Centro il caldo si farà sentire con valori fino a 36-38 gradi, grazie anche al rinforzo dei venti meridionali. Dal fine settimana il tempo resterà variabile al Nord, con il probabile transito di altre perturbazioni e temperature in risalita, ma non oltre i 30 gradi, mentre le regioni centro-meridionali resteranno sotto l’influenza dell’anticiclone nord africano e degli afflussi di aria ancora più calda che, soprattutto al Sud, porterà le temperature vicine ai 40 gradi e probabilmente anche oltre nei primi giorni della prossima settimana.

Previsioni meteo per martedì 18 agosto

Tempo per lo più stabile al Nord, nelle regioni centrali tirreniche e in Sardegna, a parte un po’ di nuvole su Alpi e Nord-Est. Nel resto d’Italia annuvolamenti sparsi, più compatti e associati anche a rovesci o temporali al Sud e in Sicilia. Locali rovesci possibili in giornata anche sulle coste del medio Adriatico e lungo l’Appennino centrale. Temperature massime in lieve rialzo al Nord-Ovest e in Toscana, in calo nelle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali; caldo più sopportabile, ma con valori ancora un poco sopra la media in molte zone e in generale compresi fra 30 e 35 gradi. Moderato Maestrale intorno alle Isole con mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per mercoledì 19 agosto

Tempo abbastanza soleggiato in tutte le regioni, a parte un po’ di nuvole in Liguria e delle velature in transito. Nel pomeriggio nubi in aumento nelle zone montuose, ma con scarsi fenomeni: solo qualche breve e isolato rovescio o temporale di calore per lo più su alto Piemonte, Prealpi venete, Appennino meridionale e rilievi della Sicilia. In serata possibili rovesci e temporali sparsi su alta Lombardia, Trentino, alto Veneto e Friuli con il probabile coinvolgimento dell’alta pianura Padana. Temperature per lo più in rialzo: si intensifica il caldo con massime dai 32 ai 37 gradi. Venti meridionali in rinforzo al Centro-Nord.

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Ultimo aggiornamento Martedì 18 Agosto ore 13:07

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