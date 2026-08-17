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Meteo, avviso ondate di calore il 18 agosto 2026: le città a rischio in Italia

Anche se la quarta ondata di calore è oramai terminata, in Italia non mancano città da bollino giallo il 18 agosto 2026.
Clima17 Agosto 2026 - ore 17:59 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Dopo l'intensa e prolungata quarta ondata di calore della stagione 2026, l'Italia è ancora in allerta meteo caldo. Il Ministero della Salute ha pubblicato il bollettino sulle ondate di calore per la giornata di martedì 18 agosto 2026 con la lista delle città a rischio.

Caldo in Italia il 18 agosto 2026: le città da bollino giallo

Dopo settimane segnate dal dominio incontrastato dell'anticiclone nord-africano e della quarta ondata di calore che ha fatto registrare un record di temperature, il caldo intenso comincia ad attenuarsi lasciando spazio a giornate soleggiate con valori nella media. Il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute per la giornata di martedì 18 agosto 2026 segnala la presenza solo di città da bollino giallo.

Ricordiamo che il bollino giallo, secondo il Ministero della Salute, è una stato di pre-allerta che segnala condizioni meteorologiche che possono precedere un aumento del rischio per la salute, in particolare per i soggetti fragili, nelle 24-48 ore successive. A seguire la lista delle 7 città italiane contrassegnate dal bollino giallo di allerta meteo caldo il 18 agosto 2026:

  • Ancona
  • Bari
  • Frosinone
  • Genova
  • Latina
  • Rieti
  • Roma

Cosa fare durante le ondate di calore?

Prosegue l'estate 2026 e non mancano le allerte meteo per ondate di calore diramate dal Ministero della Salute quando sono previste temperature eccezionali con valori superiori alla media. Ricordiamo che durante una ondata di calore, il Ministero della Saluta invita i cittadini a: non uscire nelle ore più calde della giornata, evitare l'esposizione diretta alla luce del sole e di non praticare attività sportive all'aperto.

Non solo, il Ministero della Salute esorta a limitare il più possibile gli spostamenti in auto. A prestare massima attenzione durante le ondate di calore alcune categorie di soggetti a rischio, tra cui rientrano cardiopatici, anziani e bambini.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 17 Agosto ore 18:31

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