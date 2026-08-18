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Maltempo in Italia: nubifragio nel Lecchese, 20enne muore nel Lago di Como. In Toscana 21mila fulmini in 6 ore

Violento maltempo tra Lombardia e Toscana: nubifragio nel Lecchese, un 20enne muore nel Lago di Como a Malgrate e oltre 21mila fulmini vengono registrati in Toscana in sole 6 ore.
Clima18 Agosto 2026 - ore 11:41 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima18 Agosto 2026 - ore 11:41 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Una violenta ondata di maltempo ha colpito diverse zone d’Italia nelle ultime ore, con temporali intensi, forti raffiche di vento e migliaia di fulmini. Particolarmente interessati il Lecchese e il Lago di Como, dove un ragazzo di 20 anni ha perso la vita nelle acque davanti a Malgrate, e la Toscana, dove sono state registrate oltre 21mila fulminazioni nell’arco di appena sei ore.

Gli episodi si sono verificati tra domenica 16 e lunedì 17 agosto 2026, dopo giorni caratterizzati da temperature elevate in molte zone del Paese.

Nubifragio nel Lecchese: cosa è successo sul Lago di Como

Nel tardo pomeriggio di domenica 16 agosto 2026 un violento temporale ha investito la provincia di Lecco e il ramo orientale del Lago di Como.

La situazione è peggiorata rapidamente, con pioggia intensa, vento e onde sul lago. Proprio a Malgrate, località alle porte di Lecco, un ragazzo di 20 anni è entrato nelle acque del lago e non è più riemerso.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si sarebbe tuffato da un pontile poco prima o durante il rapido peggioramento delle condizioni meteorologiche. Sono immediatamente scattate le operazioni di ricerca, alle quali hanno partecipato i soccorritori acquatici dei Vigili del Fuoco e la Guardia Costiera del Lago di Como. Il corpo del ragazzo è stato successivamente recuperato dai sommozzatori.

È opportuno distinguere i due fatti: il temporale ha interessato il lago nelle stesse ore della tragedia, ma le diverse ricostruzioni disponibili non consentono di attribuire con certezza la morte del giovane esclusivamente al maltempo. Il Corriere della Sera riferisce, ad esempio, che il ventenne si sarebbe tuffato quando erano già comparsi i primi segnali del temporale in arrivo.

Maltempo a Lecco: frana a Premana e soccorsi sul lago

Il forte temporale non ha interessato solamente Malgrate. Nel Lecchese sono stati segnalati diversi problemi legati all'improvviso peggioramento delle condizioni meteorologiche.

A Premana si è verificata una frana, mentre sul Lago di Como sono stati necessari diversi interventi per assistere persone e imbarcazioni sorprese dal vento e dalle onde. La violenza del temporale ha provocato un brusco cambiamento delle condizioni sul territorio in un arco di tempo molto ridotto, trasformando una giornata estiva in una situazione particolarmente difficile soprattutto nelle zone vicine al lago e nelle aree montane.

Maltempo in Toscana: oltre 21mila fulmini in sole 6 ore

Situazione particolarmente intensa anche in Toscana. Nella giornata di lunedì 17 agosto sono state registrate oltre 21mila fulminazioni in appena sei ore.

Una cella temporalesca molto attiva si è sviluppata davanti alla costa livornese, interessando in particolare l'area della Gorgona e dell'Isola d'Elba. Il dato delle oltre 21mila fulminazioni mostra l'elevata attività elettrica che ha accompagnato il passaggio dei temporali sulla regione.

La Sala operativa della Protezione Civile della Toscana aveva esteso l'allerta gialla a tutto il territorio regionale fino alla mezzanotte di lunedì 17 agosto, per la possibilità di temporali anche intensi.

Temporali tra Lombardia e Toscana

Gli episodi registrati tra il Lago di Como e la Toscana testimoniano un rapido cambiamento delle condizioni meteorologiche in diverse aree del Centro-Nord.

In Lombardia l'attenzione si è concentrata soprattutto sulla provincia di Lecco, su Malgrate e sulle località che si affacciano sul Lario. In Toscana i fenomeni più significativi hanno invece riguardato inizialmente il settore occidentale e la costa livornese, con una quantità eccezionalmente elevata di fulmini registrata nell'arco di poche ore.

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Ultimo aggiornamento Martedì 18 Agosto ore 13:21

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