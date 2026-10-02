Meteo, anticiclone fino al weekend: clima mite e tempo stabile, ma con qualche sorpresa

L'avvio di ottobre 2026 è all'insegna di un clima stabile e mite in Italia complice il dominio incontrastato dell'alta pressione che garantirà un fine settimana di stampo quasi estivo. Scopriamo le previsioni meteo.

Meteo, primo weekend di ottobre di stampo quasi estivo in Italia

L’alta pressione non molla la presa, anzi consolida la sua presenza lungo tutto lo stivale garantendo bel tempo soleggiato da Nord a Sud. Attenzione: nonostante ciò gli effetti della perturbazione n.5 di settembre si faranno ugualmente sentire con nuvole diffuse su alcune regioni del Nord e Sardegna, ma senza piogge.

Nel fine settimana bel tempo diffuso con sole e temperature quasi di stampo estivo e valori anomali considerando il periodo. Quando finirà questa prolungata ondata di bel tempo? Stando alle attuali proiezioni un primo deciso peggioramento dovrebbe arrivare solo da metà della prossima settimana tra mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, venerdì 2 ottobre 2026: nuvolosità variabile su gran parte delle regioni del Nord, Toscana, Umbria e Sardegna con un rischio di piogge e temporali molto basso. Bel tempo nel resto del Paese con sole e temperature comprese tra i 23-28 gradi e picchi fino ai 29-30°C su Sardegna e Toscana.

Anche sabato 3 ottobre 2026 bel tempo diffuso su gran parte d'Italia fatta eccezione per qualche nuvola passeggera sulle zone di Nord-Ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio nuvole anche lungo le Alpi occidentali piemontesi dove non si esclude qualche isolato temporale. Dal punto di vista termico nessuno stravolgimento: temperature stabili con le massime comprese fra 23 e 27 gradi e 28-29 °C su Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna.

Meteo, clima stabile e soleggiato in Italia: quando torna il maltempo?

La tendenza meteo delinea un tempo sostanzialmente stabile ed asciutto su gran parte d'Italia per la presenza di una massa d’aria ancora relativamente calda. Anche l'inizio della prossima settimana è all'insegna dell'alta pressione con un clima soleggiato e anomalie termiche di anche 4-5 gradi rispetto alla media sulle regioni del Centro-Nord.

Anche domenica 4 ottobre 2026 una giornata di sole, ma con qualche nuvola sulle zone dell'estremo Nord-Ovest dove non si esclude il rischio di deboli rovesci, sulle Alpi piemontesi, in Valle d’Aosta e in forma più isolata sulle Alpi lombarde. Le temperature massime comprese tra i 22-25°C con picchi di 26-27 gradi al Centro-Sud e fino ai 29°C in Sardegna.

Quando arriverà il maltempo? Stando alle attuali proiezioni tutto potrebbe cambiare nella seconda parte della prossima settimana, in particolare tra mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre, quando lungo il Mediterraneo dovrebbe arrivare una circolazione ciclonica responsabile di sensibile e diffuso peggioramento del tempo con il ritorno di piogge e temporali con venti anche forti e temperature in calo sulle regioni del Centro-Nord. Come sempre per conferme vi invitiamo a seguire i prossimi bollettini meteo.