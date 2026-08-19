Meteo, nubifragi al Nord e Anticiclone africano al Sud: le previsioni

Esauriti gli effetti della perturbazione n.3, che ha contribuito a smorzare il caldo in tutta Italia, la pressione atmosferica tornerà ad aumentare. Si tratta di un nuovo rigonfiamento del promontorio anticiclonico nord africano che, mercoledì, ripristinerà condizioni di stabilità accompagnate da un’ennesima risalita delle temperature, con picchi intorno ai 35 gradi o poco oltre. Da giovedì lo scenario più probabile vedrà due situazioni contrapposte che caratterizzeranno i settori settentrionali e meridionali del Paese. Da un lato, il Nord Italia verrà coinvolto in maniera più marcata, e in modo pressoché costante, dalle correnti atlantiche che manterranno condizioni di tempo variabile e a tratti perturbato. In particolare, giovedì, una nuova perturbazione (la n.4) raggiungerà il settentrione causando piogge abbondanti e forti temporali con rischio di grandine e intense raffiche di vento. Venerdì un altro impulso (perturbazione n.5) raggiungerà il precedente rinvigorendo il maltempo che andrà ad estendersi temporaneamente anche a parte del Centro. Questa situazione determinerà un calo termico nelle regioni coinvolte, particolarmente sensibile giovedì su Alpi e Nord-Ovest, venerdì anche nel resto del Nord e in Toscana, con massime che scenderanno sotto la media, fin verso i 25-26 gradi. Invece, dall’altro lato, ossia nel resto del Paese, continuerà a dominare l’anticiclone col proprio carico di aria subtropicale. Così, al Sud e su parte del Centro il caldo si farà sentire con valori fino a 36-38 gradi, grazie anche al rinforzo dei venti meridionali. Dal fine settimana il tempo resterà variabile al Nord, con il probabile transito di altre perturbazioni e temperature in risalita, ma non oltre i 30 gradi, mentre le regioni centro-meridionali resteranno sotto l’influenza dell’anticiclone nord africano (a parte qualche fase instabile al Centro) e degli afflussi di aria ancora più calda che, soprattutto al Sud, porterà le temperature vicine ai 40 gradi e probabilmente anche oltre nei primi giorni della prossima settimana.

Previsioni meteo per oggi, mercoledì 19 agosto

Tempo abbastanza soleggiato in tutte le regioni, a parte un po’ di nuvole in Liguria con locali piovaschi e delle velature in transito. Nel pomeriggio nubi in aumento nelle zone montuose, ma con scarsi fenomeni: solo qualche breve e isolato rovescio o temporale sulle Alpi centrali e, in forma più sporadica sui rilievi di Calabria e Sicilia. In serata rovesci e temporali insistenti e più diffusi su Alpi e Prealpi centrali con parziale coinvolgimento della corrispondente fascia pedemontana. Temperature per lo più in rialzo: si intensifica il caldo con massime dai 32 ai 37 gradi. Venti meridionali in rinforzo al Centro-Nord.

Previsioni meteo per giovedì 20 agosto

Tempo in prevalenza soleggiato e caldo al Centro-Sud e nell’Emilia Romagna orientale, a parte un po’ di nuvole nel settore tirrenico, in Appennino e sulla Sardegna. Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso nel resto del Nord, con rovesci e temporali localmente intensi a partire da Alpi e Liguria, ma in graduale estensione fra pomeriggio e sera anche alla pianura padana a cominciare dai settori nord e ovest. Alla sera fenomeni in estensione anche all’Emilia Romagna e le coste dell’alto Adriatico. Temperature in calo al Nord, più sensibile su Alpi e Nord-Ovest; rialzi altrove, specie al Sud con punte di 35-37 gradi. Venti fino a moderati meridionali al Centro-Nord; raffiche nelle aree temporalesche.