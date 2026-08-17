Allerta meteo gialla per il 18 agosto 2026 in Italia: ecco dove

Scatta l'allerta meteo gialla per la giornata di domani, martedì 18 agosto 2026, in Italia. Scopriamo tutte le regioni e zone a rischio.

Meteo, maltempo il 18 agosto 2026 in Italia: le regioni in allerta gialla

Il maltempo torna protagonista in Italia nella giornata di martedì 18 agosto 2026 con una nuova allerta meteo gialla. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio temporali complice l'arrivo di una intensa perturbazione destinata a perdurare per diversi giorni lungo tutto lo stivale. Nelle prossime ore, infatti, sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da far scattare l'allerta meteo gialla per rischio piogge il 18 agosto 2026 in 7 regioni.

Ecco le regioni e zone interessate dall'allerta meteo gialla per rischio temporali il giorno 18 agosto 2026:

Abruzzo : Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara;

: Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara; Basilicata ;

; Calabria : Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Campania : Alta Irpinia e Sannio, Basso Cilento, Tanagro, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele;

: Alta Irpinia e Sannio, Basso Cilento, Tanagro, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro;

: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro; Puglia : Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Salento, Bacini del Lato e del Lenne, Basso Fortore, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica;

: Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Salento, Bacini del Lato e del Lenne, Basso Fortore, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica; Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie.

Meteo, allerta gialla per criticità il 18 agosto 2026 in Italia

Non solo, sempre per martedì 18 agosto 2026 è stata emessa l'allerta meteo gialla per rischio idraulico in Italia. Il rischio riguarda una sola regione: la Calabria dove sono previsti nelle prossime ore effetti negativi per il possibile superamento dei livelli critici dell'acqua nei corsi d'acqua principali. Le zone sotto controllo sono le seguenti:

Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale.

Infine non è da sottovalutare l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico diramata per il 18 agosto 2026 nelle regioni e zone: