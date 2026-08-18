Meteo, stop alla quarta ondata di calore: clima instabile con piogge in Italia. Le previsioni

La perturbazione n.3 di agosto 2026 ha riportato un clima instabile e variabile su gran parte dell'Italia con piogge e temporali da Nord e Sud. In diverse regioni è scattata anche l'allerta meteo gialla per piogge e criticità.

Maltempo in Italia: dopo il grande caldo tornano le piogge

Clima instabile e variabile sull'Italia alle prese con il transito della perturbazione n.3 di agosto che, dopo aver colpito le regioni settentrionali, è diretta verso le regioni del Centro-Sud dove sono previsti temporali intensi, ma temperature ancora superiori alla media. Nella giornata di mercoledì 19 agosto 2026 è previsto un nuovo rigonfiamento del promontorio anticiclonico nord africano con il ripristino di condizioni climatiche di stabilità con una nuova impennata delle temperature con picchi superiori ai 35°C. Successivamente da giovedì 20 agosto 2026 lo scenario cambierà ancora con l'arrivo di una seconda perturbazione, la n.4 di agosto, che interesserà dapprima le regioni del Nord con fenomeni temporaleschi intensi e violenti con il rischio di grandinate e fortissime raffiche di vento. Anche venerdì 21 agosto clima instabile per il transito della perturbazione n.5 del mese che determinerà anche un calo termico della temperature con le massime in brusco calo al Nord e Toscana con valori intorno ai 25-26°C. Al Sud, invece, farà ancora tanto caldo con picchi fino ai 36-38 gradi. In vista del weekend è previsto un clima ancora variabile, ma le temperature sono in risalita con valori non oltre i 30°C.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, martedì 18 agosto 2026: clima stabile al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Nuvole sparse su Alpi e Nord-Est, mentre nel resto del Paese non si escludono rovesci e temporali sulle regioni meridionali e Sicilia. Le temperature massime in lieve rialzo al Nord-Ovest e in Toscana, mentre in calo nelle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali. Il caldo si fa più sopportabile quasi ovunque.

Mercoledì 19 agosto 2026 bel tempo soleggiato lungo tutto lo stivale con nuvole sparse solo sulla Liguria. Dal pomeriggio nuvole in aumento sulle zone di montagna con il rischio di isolati e deboli temporali di calore su alto Piemonte, Prealpi venete, Appennino meridionale e rilievi della Sicilia. In serata è previsto un deciso peggioramento anche su Lombardia, Trentino, alto Veneto e Friuli. Dal punto di vista termico, le temperature sono quasi ovunque in crescita con le massime previste dai 32 ai 37 gradi.

Che tempo farà in vista del weekend in Italia?

La quarta ondata di calore della stagione 2026, una delle più lunghe ed intense mai registrate prima, ha iniziato a sgonfiarsi lasciando spazio al transito di correnti atlantiche che hanno riportato piogge e temporali in gran parte del Paese. Da giovedì 20 agosto 2026 l'Italia sarà climaticamente spaccata in due: le regioni del Nord saranno attraversate da diverse perturbazioni con un conseguente calo delle temperature, mentre il Centro sarà coinvolto solo parzialmente con un clima instabile con il rischio di piogge su Toscana, Umbria, Lazio e Marche.

Caldo in attenuazione, ma sarà una tregua momentanea visto che tra sabato 22 e lunedì 24 agosto è prevista una nuova fiammata con le temperature che torneranno intorno ai 35°C con picchi fino ai 40°C. Le regioni del Sud e Isole, invece, continueranno ad essere dominate da un clima afoso e caldo con picchi che sfioreranno anche i 45°C.

Attenzione: si tratta di una tendenza a lungo termine che, come tale, necessità di conferme nei prossimi giorni. Tra giovedì 20 e venerdì 21 agosto le regioni del Nord saranno interessate da piogge e temporali diffusi che andranno anche ad alleviare l'emergenza siccità. Non si escludono fenomeni temporaleschi violenti ed intensi tali da richiedere lo stato di allerta per il rischio di grandinate, trombe d'aria e forti raffiche di vento.