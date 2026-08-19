FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, fase di forte maltempo al Nord e Toscana tra il 20-21 agos...

Meteo, fase di forte maltempo al Nord e Toscana tra il 20-21 agosto

Due perturbazioni in rapida successione sulle regioni del Nord e in parte del Centro. Caldo al Sud e in Sicilia con valori oltre i 35 gradi. Le previsioni meteo
Previsione19 Agosto 2026 - ore 12:40 - Redatto da Redazione Meteo.it
Previsione19 Agosto 2026 - ore 12:40 - Redatto da Redazione Meteo.it
InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google

Dopo il primo round temporalesco di inizio settimana, che ha smorzato leggermente la lunghissima canicola delle ultime 3 settimane, adesso siamo in attesa del secondo. Tra giovedì e venerdì, infatti, ci attende una fase temporalesca più “cattiva”, associata a due perturbazioni in rapida successione (la n.4 e la n.5), che investiranno in pieno le regioni settentrionali, solo in parte quelle centrali e la Sardegna. Saranno escluse il Sud e la Sicilia, protette dall’anticiclone africano, responsabile tra l’altro di una nuova intensificazione del caldo, con i termometri di nuovo oltre i 35 gradi. Dunque, massima attenzione alle prossime 48-72 ore: i fenomeni attesi al Nord e sulle centrali tirreniche potranno manifestarsi con grande intensità, associati a grandinate, forti raffiche di vento e nubifragi. Gli ultimi dati a nostra disposizione non escludono cumulate di pioggia fino a 100-1500 mm, con conseguente rischio di allagamenti, frane e smottamenti, a causa delle pessime condizioni dei suoli dopo il caldo estremo, la siccità e gli incendi degli ultimi mesi. Sabato la perturbazione se ne sarà andata, ma nel weekend e poi anche all’inizio della settimana l’Italia resterà divisa in due, con altri episodi di instabilità al Settentrione e con un’altra violenta perturbazione in vista tra il 24 e il 25 agosto. Al Sud, per contro, caldo estremo, con picchi record fino a 40-43 gradi.

Previsioni meteo per giovedì 20 agosto

Tempo in prevalenza soleggiato e caldo al Centro-Sud e sull’Emilia Romagna orientale, salvo modesti annuvolamenti sparsi nel settore tirrenico, in Appennino e sulla Sardegna. Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso nel resto del Nord, con precipitazioni a prevalente carattere temporalesco. I fenomeni, molto irregolari e discontinui nella loro distribuzione spaziale, potranno risultare intensi e abbondanti, associati a grandinate e con il rischio di nubifragi. Temperature: massime in calo al Nord, più sensibile su Alpi e Nord-Ovest; in aumento altrove, con punte di 37-38 gradi sulle regioni adriatiche e sulla Sardegna. Venti: in prevalenza meridionali, moderati o tesi sui mari di ponente, sulle regioni centrali e sul mare Adriatico al largo; raffiche nelle aree temporalesche. Mari: calmi o poco mossi i bacini meridionali.

Previsioni meteo per venerdì 21 agosto

Su Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e, in mattinata, sulle regioni centrali adriatiche, tempo in prevalenza soleggiato e molto caldo, salvo velature passeggere. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso nel resto del Paese, con precipitazioni diffuse e spesso temporalesche: più probabili al Nord, regioni centrali tirreniche, Sardegna settentrionale, nel pomeriggio anche su Marche, Abruzzo, Molise e alta Campania. Massima attenzione al rischio di nubifragi, con conseguenti allagamenti, frane e smottamenti, particolarmente su Lombardia, regioni di Nord-Est, Liguria di levante e Toscana. Dalla sera tendenza ad una generale attenuazione dei fenomeni. Temperature: massime in ulteriore diminuzione al Nord, in calo anche su Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Sardegna. Punte oltre 35 gradi nel resto del Paese. Venti: meridionali, tesi sui mari settentrionali; forti raffiche nelle aree temporalesche. Mari: mossi i bacini di ponente e l’Adriatico al largo.

Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, Italia divisa tra Anticiclone africano e forti temporali: le previsioni
    Previsione19 Agosto 2026

    Meteo, Italia divisa tra Anticiclone africano e forti temporali: le previsioni

    Caldo in aumento al Sud mentre il Nord verrà interessato da due perturbazioni con rischio nubifragi e sensibile calo termico. Le previsioni meteo del 19-20 aprile
  • Meteo, nubifragi al Nord e Anticiclone africano al Sud: le previsioni
    Previsione19 Agosto 2026

    Meteo, nubifragi al Nord e Anticiclone africano al Sud: le previsioni

    Mercoledì 19 agosto tempo in prevalenza stabile ma giovedì una perturbazione determinerà una fase di maltempo al Nord. Caldo in intensificazione al Sud. Le previsioni meteo
  • Meteo, giovedì 20 agosto intensa perturbazione al Nord con forti temporali: le previsioni
    Previsione18 Agosto 2026

    Meteo, giovedì 20 agosto intensa perturbazione al Nord con forti temporali: le previsioni

    Dopo un mercoledì 19 agosto soleggiato, giovedì 20 rischio di forti temporali con grandine al Nord. Deciso calo termico in questo settore, mentre al Sud torna l'Anticiclone africano
  • Meteo, fase instabile al Centro-sud: le previsioni del 18-19 agosto
    Previsione18 Agosto 2026

    Meteo, fase instabile al Centro-sud: le previsioni del 18-19 agosto

    Giovedì perturbazione più intensa al Nord con rischio nubifragi. Dopo una breve tregua il caldo torna intenso al Sud da metà settimana. Le previsioni meteo
Ultime newsVedi tutte
Meteo, weekend rovente al Centro-sud, fino a 40 gradi sulle Isole
Tendenza19 Agosto 2026
Meteo, weekend rovente al Centro-sud, fino a 40 gradi sulle Isole
Nel weekend del 22-23 agosto l'Italia resterà divisa in due con tempo instabile al Nord e ancora molto caldo altrove. La tendenza meteo
Meteo, Italia divisa con caldo intenso al Sud e temporali al Centro-nord: la tendenza
Tendenza18 Agosto 2026
Meteo, Italia divisa con caldo intenso al Sud e temporali al Centro-nord: la tendenza
Prosegue, dopo una lievissima tregua, il caldo intenso e afoso al Sud. Più instabile al Centro-nord con temporali anche forti. La tendenza meteo dal 21 agosto
Meteo: 20-21 agosto con maltempo e rischio nubifragi al Nord! Al Sud il caldo raddoppia
Tendenza17 Agosto 2026
Meteo: 20-21 agosto con maltempo e rischio nubifragi al Nord! Al Sud il caldo raddoppia
La tendenza meteo a partire da giovedì 20 agosto vede un'Italia divisa tra forte maltempo e caldo nuovamente intenso con possibili picchi di 45°C
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 19 Agosto ore 12:44

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154