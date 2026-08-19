Meteo, fase di forte maltempo al Nord e Toscana tra il 20-21 agosto

Dopo il primo round temporalesco di inizio settimana, che ha smorzato leggermente la lunghissima canicola delle ultime 3 settimane, adesso siamo in attesa del secondo. Tra giovedì e venerdì, infatti, ci attende una fase temporalesca più “cattiva”, associata a due perturbazioni in rapida successione (la n.4 e la n.5), che investiranno in pieno le regioni settentrionali, solo in parte quelle centrali e la Sardegna. Saranno escluse il Sud e la Sicilia, protette dall’anticiclone africano, responsabile tra l’altro di una nuova intensificazione del caldo, con i termometri di nuovo oltre i 35 gradi. Dunque, massima attenzione alle prossime 48-72 ore: i fenomeni attesi al Nord e sulle centrali tirreniche potranno manifestarsi con grande intensità, associati a grandinate, forti raffiche di vento e nubifragi. Gli ultimi dati a nostra disposizione non escludono cumulate di pioggia fino a 100-1500 mm, con conseguente rischio di allagamenti, frane e smottamenti, a causa delle pessime condizioni dei suoli dopo il caldo estremo, la siccità e gli incendi degli ultimi mesi. Sabato la perturbazione se ne sarà andata, ma nel weekend e poi anche all’inizio della settimana l’Italia resterà divisa in due, con altri episodi di instabilità al Settentrione e con un’altra violenta perturbazione in vista tra il 24 e il 25 agosto. Al Sud, per contro, caldo estremo, con picchi record fino a 40-43 gradi.

Previsioni meteo per giovedì 20 agosto

Tempo in prevalenza soleggiato e caldo al Centro-Sud e sull’Emilia Romagna orientale, salvo modesti annuvolamenti sparsi nel settore tirrenico, in Appennino e sulla Sardegna. Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso nel resto del Nord, con precipitazioni a prevalente carattere temporalesco. I fenomeni, molto irregolari e discontinui nella loro distribuzione spaziale, potranno risultare intensi e abbondanti, associati a grandinate e con il rischio di nubifragi. Temperature: massime in calo al Nord, più sensibile su Alpi e Nord-Ovest; in aumento altrove, con punte di 37-38 gradi sulle regioni adriatiche e sulla Sardegna. Venti: in prevalenza meridionali, moderati o tesi sui mari di ponente, sulle regioni centrali e sul mare Adriatico al largo; raffiche nelle aree temporalesche. Mari: calmi o poco mossi i bacini meridionali.

Previsioni meteo per venerdì 21 agosto

Su Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e, in mattinata, sulle regioni centrali adriatiche, tempo in prevalenza soleggiato e molto caldo, salvo velature passeggere. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso nel resto del Paese, con precipitazioni diffuse e spesso temporalesche: più probabili al Nord, regioni centrali tirreniche, Sardegna settentrionale, nel pomeriggio anche su Marche, Abruzzo, Molise e alta Campania. Massima attenzione al rischio di nubifragi, con conseguenti allagamenti, frane e smottamenti, particolarmente su Lombardia, regioni di Nord-Est, Liguria di levante e Toscana. Dalla sera tendenza ad una generale attenuazione dei fenomeni. Temperature: massime in ulteriore diminuzione al Nord, in calo anche su Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Sardegna. Punte oltre 35 gradi nel resto del Paese. Venti: meridionali, tesi sui mari settentrionali; forti raffiche nelle aree temporalesche. Mari: mossi i bacini di ponente e l’Adriatico al largo.