Meteo: inizio di settimana con temporali e calo termico! Ecco dove

Questa settimana ci attendono importanti novità, già a iniziare da oggi (lunedì 17), con una perturbazione atlantica (perturbazione numero 3 di agosto) che nelle prossime ore porterà numerosi temporali soprattutto al Nordest e regioni adriatiche, favorendo anche un diffuso calo delle temperature in gran parte del Centro-Nord.

Questa stessa perturbazione domani (martedì 18) favorirà ancora un po’ di instabilità, con improvvisi temporali soprattutto sulle zone interne del Centro-Sud, mentre le correnti temperate che la accompagnano si spingeranno anche sulle regioni meridionali, causando anche qui un diffuso calo termico e il ritorno a temperature vicine alla norma in gran parte d’Italia: entro domani quindi terminerà, quasi dappertutto, l’intensa ondata di calore che ha caratterizzato le ultime settimane.

La situazione meteo rimarrà movimentata anche nella parte centrale della settimana. Dopo un mercoledì 19 di tregua, è infatti probabile l’arrivo di un’altra perturbazione (la numero 4 del mese) già nella giornata di giovedì 20, con nuovi temporali concentrati soprattutto al Nord. Le temperature rimarranno vicine alle medie stagionali anche nelle giornate di mercoledì e giovedì, mentre nell’ultima parte della settimana è probabile il ritorno del caldo intenso in gran parte del Centro-Sud.

Le previsioni meteo per oggi, lunedì 17 agosto

Al mattino nubi, con isolati rovesci e temporali, su Venezie, Levante Ligure e Toscana; in generale sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni. Nel pomeriggio le nuvole si estenderanno a gran parte d’Italia, anche se non mancheranno i momenti di tempo soleggiato: rovesci e temporali bagneranno soprattutto zone alpine, Venezie, Appennino Ligure, Emilia, gran parte del Centro (eccetto le coste laziali), Appennino Campano, Gargano, Basilicata, rilievi della Calabria, interno della Sicilia e Sardegna Settentrionale.

Temperature massime in calo e vicine alla norma in gran parte del Centro-Nord; ancora caldo afoso piuttosto intenso al Sud e Isole.

Le previsioni meteo per martedì 18 agosto

Tempo in prevalenza bello al Nordovest, Toscana e Sardegna, con pochi innocui e temporanei annuvolamenti. Alternanza tra sole e momenti nuvolosi nel resto d’Italia: nel corso del giorno isolati rovesci e temporali su Alpi Orientali, zone interne del Centro-Sud, coste del medio e basso versante adriatico, rilievi della Sicilia.

Temperature massime in rialzo al Nordovest e Toscana, in calo invece nelle regioni centrali adriatiche e al Sud.