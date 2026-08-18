Meteo, il fronte instabile scivola verso il Sud: temporali e nubifragi nella notte tra Campania e Calabria

La pressione atmosferica torna a crescere da Nord-Ovest, ma una perturbazione instabile continua il suo percorso verso le regioni meridionali. Oggi, martedì 18 agosto, il peggioramento ha coinvolto soprattutto il basso Tirreno, interessando Campania e Calabria. Nelle prime ore del mattino si sono verificati temporali anche intensi, accompagnati in alcuni casi da forti rovesci e raffiche di vento. Le precipitazioni hanno provocato un sensibile abbassamento delle temperature, con valori inferiori di circa 6-7°C nelle zone maggiormente colpite.

Meteo, temporali e nubifragi nella notte tra Campania e Calabria

Il peggioramento del tempo ha raggiunto la Calabria durante la notte, portando una intensa attività elettrica e forti precipitazioni. I temporali hanno interessato soprattutto il versante tirrenico, dove si sono registrati rovesci localmente abbondanti. L’instabilità è stata favorita dal passaggio della parte terminale di una perturbazione atlantica, entrata in contatto con acque marine ancora molto calde. Il contrasto termico ha contribuito alla formazione di sistemi temporaleschi particolarmente energici, che fortunatamente hanno concentrato gran parte della loro forza in mare. Alla pioggia si sono aggiunte raffiche di vento molto intense, con punte vicine ai 100 chilometri orari lungo alcune zone tirreniche. Le forti correnti hanno provocato anche alcuni problemi e disagi sul territorio.

Situazione difficile anche in Campania, in particolare nella provincia di Avellino, colpita da un forte temporale. A San Tommaso si è verificato un movimento franoso che ha causato alcuni disagi alla viabilità e alle abitazioni. In contrada Cesine alcune case sono rimaste temporaneamente isolate, ma l’emergenza è stata risolta in breve tempo. Problemi anche in via Molino Santo Spirito, dove un albero è caduto a causa del maltempo. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per rimuovere la pianta e mettere in sicurezza le zone interessate, completando le operazioni necessarie per ripristinare le normali condizioni.

Meteo, allerta gialla in Campania fino alle 14

Resta in vigore fino alle ore 14 di oggi, martedì 18 agosto, l’allerta gialla diramata dalla Protezione Civile per tutta la Campania. L’avviso interessa sia le aree costiere, compresa Napoli, sia le zone interne delle diverse province. Il rischio principale è legato alla possibilità di temporali improvvisi, capaci di produrre abbondanti quantità di pioggia in tempi molto brevi. I fenomeni potranno essere accompagnati da grandinate, frequenti fulminazioni e forti raffiche di vento. La distribuzione delle precipitazioni sarà comunque irregolare e molto circoscritta, con alcune località che potrebbero non essere interessate mentre altre saranno colpite da temporali intensi.

Maggiore attenzione nelle zone caratterizzate da terreni fragili, dove le piogge intense possono favorire smottamenti e cadute di massi. Particolare prudenza è consigliata nei sottopassi e lungo le strade situate in punti depressi, dove l’acqua tende ad accumularsi rapidamente. Sorvegliate anche le aree vicine a corsi d’acqua, torrenti e canali, soprattutto nei tratti più stretti o coperti. Attenzione inoltre ai versanti collinari e montani, dove un forte acquazzone può aumentare il rischio di frane e piccoli cedimenti.